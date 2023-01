O novo Kia XCeed 2023, um SUV compacto com muitas surpresas positivas inesperadas

Apenas X especifica a associação Kia XCeed para o segmento crossover. É visualmente reconhecível por tampas adicionais para os arcos das rodas de plástico rígido que também escondem o sensor de estacionamento lateral.

Eis então os faróis Full LED com três outros elementos luminosos que caracterizam o restyling que foi lançado recentemente no mercado. Na parte central temos a grade com detalhes cromados e logo no meio há o detalhe sempre em preto brilhante. O 2023 Kia XCeed é um SUV muito bem construído por dentro. Percebemos isso nos pequenos detalhes, como as combinações de diferentes componentes usados ​​para torná-lo realmente excelente em termos de construção e qualidade percebida. Nós apenas temos que explorar:

Como é o Kia XCeed 2023?

2023 Kia XCeed Ele vem com uma dianteira redesenhada que inclui uma nova grade, mais esculpida e agressiva, com barras cromadas que lembram o famoso nariz de tigre revisado e corrigido da marca.

O design do para-choque dianteiro dá lugar a entradas de ar laterais mais maciças e verticais, enquanto os faróis são totalmente novos e abandonam o design do gancho. Há também o novo logotipo da Kia. Na traseira, o escudo utiliza um novo difusor enquanto os farolins, que mantêm a mesma forma, têm uma nova assinatura luminosa.

na profundidade As mudanças são mais leves Porque afeta apenas o locutor. Uma vez lá dentro, a novidade vem em primeiro lugar do painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas. A Kia está aproveitando esse redesenho para aprimorar seu crossover com um novo acabamento GT-Line. A grade e o para-choque são para a frente. A traseira tem um único difusor, mas acima de tudo os faróis esportivos em forma de colmeia.

Muitas surpresas para o Kia XCeed 2023

Diesel ainda está sendo planejado para o 2023 Kia XCeed disfarçado Bloco híbrido leve de 1.6 litros, 136 cv e 280 Nm de torque E até 320 Nm ao escolher a caixa automática de dupla embraiagem. Um híbrido plug-in que combina uma unidade a gasolina de 1,6 litro com um motor elétrico de 44,5 kW apoiado por uma bateria de 8,9 kWh também está no jogo. O total desenvolve 141 cavalos de potência e 265 Nm de torque e pode percorrer 48 quilômetros com 100% de eletricidade.

A gama de motores é completada por três motores a gasolina do SUV asiático: 1 litro de 3 cilindros, 120 cv e 172 Nm de torque, 1,5 litro de 4 cilindros, 160 cv e 253 Nm de torque e um inédito 1.6 de 4 cilindros com 204 cv e 265 Nm de torque. é isso Mesmo motor do Ceed e ProCeed GT. Ele permite que o crossover coreano atinja 100 quilômetros em 7,5 segundos.

Algo que ele mais adere com sua aparência dinâmica. lá A nova gama XCeed 2023 Começa nos 27.000€ com a versão T-GDi de 120 CV com acabamento do motor e como sempre vem com uma garantia de 7 anos ou 150.000 km. Tudo sem esquecer que pode cair se receber incentivos.