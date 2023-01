Vamos ver os primeiros minutos de jogo em italiano – Multiplayer.it

Oi Fay Rush Foi lançado como surpresa ontem, após o evento do Xbox onde foi anunciado. Desenvolvido pela Tango Gameworks, assim como Evil Within e Ghostwire: Tokyo, vejamos Os primeiros minutos da partida no italianoque gravamos especialmente para você na versão para PC.

No Vídeo Você poderá assistir ao vídeo introdutório que explica como o herói se meteu em apuros, encontrando para si um braço mecânico e um tocador de música no peito, e um tutorial sobre a mecânica básica, ou seja, movimentos, saltos, salto duplo, fraco e forte ataques e combos musicais.

Nós lemos Descrição oficial Do jogo:

Siga o ritmo enquanto o aspirante a estrela do rock Chai e seu peculiar grupo de aliados enfrentam uma corporação maligna que constrói atualizações de robôs com combate acelerado! Tango Gameworks, criador de títulos como The Evil Within e Ghostwire: Tokyo (sim, sério), nos traz Hi-Fi RUSH, um novo jogo de ação no qual os personagens, o mundo e as batalhas se movem ao ritmo da música!

Shay contra o mundo

Rotulado como “defeituoso” após um experimento suspeito realizado nele por uma corporação que acidentalmente faz seu coração se fundir com um tocador de música, Chai agora deve lutar pela liberdade em um mundo em constante mudança, onde tudo, desde quebra-cabeças de plataforma a ataques inimigos a pegadinhas coloridas, é… segue o ritmo.

Parceiro Aberto!

Enfrente os exércitos de drones corporativos (robôs reais) em combates satisfatórios, que ganham velocidade. Defina seus movimentos com a música para a performance chamativa de GO SO, habilidades especiais infalíveis e até mesmo ataques combinados com os de seus aliados! Você quer chamar a atenção? Exagere e use o ritmo para ampliar suas habilidades e ganhar as cobiçadas pontuações com classificação S.

Rebelião turbulenta e direção difícil

Lidere uma equipe de companheiros pitorescos e ataque o coração de uma corporação inimiga… sem coração. Prepare-se para enfrentar os chefes de todos os departamentos, incluindo produção, marketing, contabilidade e a motivação cada vez maior com que eles defendem o topo da empresa em sequências de luta de tirar o fôlego, cada uma com sua música personalizada!

Pegue seus fones de ouvido

Obtenha uma lista de reprodução de músicas originais, além de músicas de Nine Inch Nails, The Prodigy, The Joy Formidable e muito mais! Quer mostrar suas habilidades ao vivo para um público de streaming? Não tema – o Hi-Fi RUSH inclui um modo de som alternativo onde as músicas licenciadas são substituídas por faixas originais criadas especificamente para o Hi-Fi RUSH.