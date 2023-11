Lindo candeeiro de mesa vintage: agora à venda na IKEA, todos querem

Se você quer um abajur de estilo vintage, você deve ir imediatamente à Ikea: encontre uma ótima oferta e todo mundo quer aquele abajur agora.

A IKEA tem uma vasta gama de artigos à venda. Desde móveis até acessórios que complementam a casa. Portanto, não são apenas cozinhas e quartos, mas também muitos pequenos detalhes que fazem a diferença. Na seção de lâmpadas você pode encontrar muitos deles. Dos mais simples aos mais especiais, alguns até apresentam um estilo vintage verdadeiramente único.

A escolha é, portanto, tão ampla que às vezes é difícil escolher qual colocaremos em nossa casa. Existem também tipos adequados para todos os tipos de casas, desde casas modernas até casas de campo. Tudo que você precisa fazer é acessar o site ikea. com E faça sua escolha. Nós aqui hoje Recomendamos um candeeiro antigo a um preço vantajoso Que muitas pessoas compram.

IKEA: Candeeiro antigo em forma de vela

A lâmpada vintage IKEA que estamos prestes a apresentar a você é Åskmuller, É oferecido como candeeiro de mesa. Isto é encontrado em dois tipos diferentes: branco e verde acinzentado. Dentro da embalagem você encontrará apenas a lâmpada e portanto a lâmpada deve ser adquirida separadamente. A IKEA recomenda a escolha do LED Lunnom e14 com potência de 200 lúmens. Melhor ainda, se a intensidade for ajustável e em vidro transparente.

Esta é uma lâmpada projetada pela designer Lisa Hyland. Parece uma pequena lâmpada que pode ser facilmente colocada em qualquer lugar da casa que você deseja iluminar. Para alterar a intensidade da luz (se a lâmpada permitir), basta girar o botão de ajuste. Isso mudará a atmosfera da sala com base na hora do dia.

As dimensões da lâmpada são: diâmetro da base 15 cm, diâmetro 14 cm, altura 24 cm. É um candeeiro que deve ser tratado com cuidado com base de aço revestida e abajur de vidro. Na verdade, para limpá-lo, bastará um pano seco e suavemente enxugado. A lâmpada parece quase uma lâmpada de querosene. Na verdade, a lâmpada lembra a chama de uma vela real.

Todas as pessoas que compraram estão satisfeitas com isso. Na verdade, as avaliações de quem comprou o produto mostram uma pontuação de 4,6/5. Acima de tudo, a facilidade de montagem e a relação qualidade/preço oferecida pela IKEA são novamente excelentes. Vá até a Ikea para ver de perto ou faça o pedido online.