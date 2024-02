Android TV, encontre este botão: Aumentar a qualidade do vídeo

Se você estiver usando Android TV, recomendamos que procure este botão imediatamente. Assim, a qualidade do vídeo aumenta.

Obrigado pelos dois últimos Desenvolvimentos de TVs inteligentesHoje, é possível desfrutar de entretenimento praticamente ilimitado apenas no conforto do sofá de sua casa. Na verdade, as tecnologias de nova geração dão-lhe a oportunidade de ligar a sua TV à sua ligação WiFi, para que possa tirar partido do smart hub Para baixar aplicativos de todos os tipos. De plataformas de streaming de vídeo a plataformas de música e jogos, tudo está ao seu alcance… o controle remoto.

Um dos sistemas mais apreciados e utilizados neste sentido é AndroidTV, desenvolvido pelo Google e capaz de fornecer à comunidade todos os recursos necessários. Se você também usa este programa, saiba que existe um truque para aumentar a qualidade do vídeo – e um pouco. Este é o botão para procurar e clicar imediatamente; Você ficará surpreso com a exibição gráfica que poderá usar em TVs mais antigas.

Botão secreto do Android TV: é assim que você pode aumentar a qualidade do vídeo

Sistema Android TV para TVs Esconde algumas joias e segredos que vale a pena descobrir e usar com inteligência. Há um em particular sobre o qual falaremos hoje e que lhe dará a oportunidade de fazer exatamente isso Obtenha qualidade de vídeo Ainda melhor do que estou acostumado.

Na verdade, existe um botão próprio que ainda não foi descoberto. Para usá-lo, basta fazer login Loja de aplicativos do Google No seu controle remoto, vá para a opção que lhe dá a opção disso Gerenciamento de memória de armazenamento ao lado dos aplicativos instalados no seu dispositivo. Desta forma, você será capaz de Remova programas que requerem muito espaço Raramente é usado.

Esta é uma joia útil que lhe dará a oportunidade de realizar todas as tarefas Atualizações de software do sistema O caso. Como você já sabe, as atualizações são sempre necessárias e devem ser baixadas o mais rápido possível para desfrutar da máxima segurança. E não só isso, porque os novos recursos recém-lançados na Android TV darão a você a oportunidade de aumentar Qualidade de serviço de vídeo. Isto é ainda maior considerando a maior memória de armazenamento disponível, que é capaz de proporcionar uma mobilidade sem precedentes. Ver para crer, já está tudo disponível e gratuito.