Arquivos PDF, modo com um clique desbloqueado: como remover páginas indesejadas

Eles lhe enviaram um arquivo PDF e é inconveniente gerenciá-lo? Com um clique, remova páginas desnecessárias, mas preste atenção ao procedimento correto.

Arquivos em PDF É muito conveniente quando você precisa trocar documentos que não exigem grandes alterações, mas que podem ser complexos se você quiser, por exemplo Alterar algumas informações Como a ordem de aparecimento das páginas ou a mera presença de algumas páginas.

Todos os softwares projetados para gerenciar arquivos PDF podem ajudá-lo a excluir páginas desnecessárias, mas você precisa saber como fazê-lo e, acima de tudo, como. Prepare o arquivo Antes de abri-lo. Então vamos ver o que é Ação recomendada Da Adobe é uma alternativa gratuita e conveniente, que não obriga você a instalar nada, para obter o mesmo resultado e editar seus arquivos antes de enviá-los ou antes de imprimi-los.

Como gerenciar arquivos PDF e excluir páginas indesejadas

PDF é um formato muito utilizado para documentos de texto que precisam trafegar pela rede e isso deve ser feito de forma que o destinatário possa ler o texto inteiro sem afetar em nada a formatação. Você pode realmente imaginar esses arquivos como uma espécie de Impressão digital Sobre o qual você não pode fazer muito se não tiver As ferramentas certas. Uma coisa que você pode fazer é excluir algumas páginas.

O sistema de gerenciamento deste tipo de arquivo criado pela Adobe é o Acrobat e permite, por exemplo, modificar a ordem das páginas e alterar sua organização. Se você possui Adobe Acrobat, basta abrir o programa, Abra o arquivo Em seguida, expanda a lista Editar seção. Para reorganizar, girar, mover, adicionar novas páginas ou excluir algumas você precisa do item abaixo Todas as ferramentas E Organizar páginas.

A tela é bastante intuitiva e permite trabalhar cada página individualmente. Depois de fazer as alterações, tudo que você precisa fazer é … Salve o arquivoE a. Mas é importante ter em mente que a mudança só pode ser feita se você fizer isso. autorizado para esta operação. Para ver se o arquivo está protegido de alguma forma e então Você não pode mudar isso Você tem que verificar Propriedades do documento.

Você sempre pode fazer isso no Acrobat abrindo o menu Geral. Mas o que você pode fazer se receber um arquivo e não tiver o Acrobat disponível em seu computador? Você pode se beneficiar do serviço Adobe Acrobat on-line Ou escolha uma das muitas alternativas disponíveis que permitem trabalhar com arquivos PDF de muitas maneiras diferentes.

Um dos sites mais completos desse ponto de vista é Eu adoro pdf, O que não só permite editar, adicionar ou remover páginas, mas também, por exemplo, inserir uma assinatura, realizar uma digitalização OCR e converter um PDF para vários outros formatos de documento, incluindo Word e Excel.