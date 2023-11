Destiny 2: Starter Pack atrai a ira de jogadores que protestam contra o uso de tags, mas a Bungie está removendo-as

Destino 2 Recentemente teve o que é considerado uma das piores microtransações que o jogo já lançou até hoje, com Notorious Pacotes iniciais O que ele fez Deixando os jogadores irritados Devido ao seu custo relativamente elevado em comparação com o baixo valor do seu conteúdo.

Apesar do nome, o Starter Pack na verdade não contém conteúdos de particular interesse, e o preço de US$ 15, embora não seja alto, é Desproporcionalmente Comparado ao valor da oferta. Na verdade, dentro estão três armas exóticas (Traveler’s Chosen, Ruinous Effigy e Sleeper Simulant) que, segundo os jogadores, são antigas, podem ser facilmente encontradas de outras maneiras e definitivamente não são essenciais para jogar.

O pacote também contém itens brilhantes e cosméticos, mas eles também podem ser facilmente encontrados em outros sistemas do jogo. Quero dizer, em geral, o pacote era visto como uma espécie de roubo para jogadores, talvez focando em jogadores menos experientes com um nome deste tipo.