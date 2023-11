Samsung One UI 6 com Android 14 também chega ao Galaxy Tab S8, S9, A54 e A52

O programa de atualização de smartphones e tablets da Samsung para One UI 6.0 continua inabalável, a interface de usuário construída sobre a versão mais recente do sistema operacional do Google, o Android 14. Foi lançado no final de outubro passado começando com o topo de gama, o Galaxy A série S23 e a Samsung também atualizaram toda a linha Galaxy S22, Galaxy S21, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 e Galaxy A53 5G.

GALAXY TAB S8, S9, A54 e A52 também foram atualizados

Além disso, a Samsung Italia confirmou, através de nota de imprensa, que One UI 6.0 e Android 14 já estão disponíveis também para o Galaxy A54 5G, Galaxy A52 5G e Galaxy A52 5G. A gama completa de tablets Galaxy Tab S8 5G E Galaxy Tab S9 5G (Construir X91xBXXU1BWK6). Como sempre, verifique a atualização Você tem que ir para as configuraçõespara som atualização do sistemaE Selecione “Baixar e instalar”. Para iniciar a instalação você precisa Você tem pelo menos 20% da taxa restante. A atualização não deve afetar a integridade dos seus dados pessoais, no entanto É sempre recomendável fazer um backup Antes de continuar a atualização.

As muitas novidades do ONE UI 6.0

Existem muitos novos recursos introduzidos no One UI 6.0, O changelog é muito longo. Além de todos aqueles do Android 14, eles agora estão disponíveis com esta versão Maiores possibilidades de personalizaçãoRenovado Painel rápido Facilitando o acesso aos recursos que você usa com mais frequência, acesso rápido às configurações de resolução no modo foto, capacidade de salvar imagens recortadas como adesivos, Notícias para notificações E muito mais.