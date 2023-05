Guerrilla falará sobre seus projetos futuros e eles serão premiados no Develop: Brighton 2023

Jogos de guerra de gangues Você receberá o Prêmio Estrela Desenvolvido por: Brighton 2023que acontecerá de 11 a 13 de julho de 2023, e também proporcionará um na ocasião. olha o futuro delepossivelmente com um vislumbre de um novo jogo em desenvolvimento.

O time PlayStation Studios Ele será apresentado em uma palestra durante a Conferência de Desenvolvedores do Reino Unido, onde Angie Smits, Jan-Bart van Beek e Michiel van der Leeuw falaram durante o evento, e também oferece uma chance de ver o que está chegando no futuro próximo. da Guerrilla Games.

A pergunta foi deixada vaga deliberadamente, mas é possível que entre os relatórios e depoimentos sobre o desenvolvimento de Horizon Forbidden West e do Decima Engine também haja espaço para aprender algo sobre os projetos futuros da equipe de desenvolvimento em questão.

Na ocasião, a Guerrilla também receberá Desenvolvimento de prêmio de estrela, que é um reconhecimento oficial que o respetivo evento atribui anualmente a alguns promotores que se distinguiram durante o ano. Outras equipes que farão palestras no Develop: Brighton incluem Hi-Rez Studios, Simo Digital e muitas outras.

Além disso, Smets foi recentemente nomeado chefe de estratégia de desenvolvimento no PlayStation Studios, mostrando como a equipe envolvida é particularmente visível no primeiro final da Sony, considerando que o co-fundador da Guerrilla, Hermen Hulst, agora é o chefe do PlayStation Studios.