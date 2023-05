Destiny 2: Bungie está aumentando o preço do passe de temporada a partir deste mês

elástico decidido a aumento de preço afiliado cupom de temporada para destino 2 Começando com a Temporada 21 chegando em maio de 2023, Temporada das Profundezas, que custará 1200 de prata em vez de 1000 de prata, que é a moeda do jogo que pode ser comprada com dinheiro real.

Embora a diferença não seja grande, marca uma mudança fundamental em termos de compra de moeda do jogo, pois obriga a comprar dois packs em vez de um, resultando num “excesso” de moeda.

Pelo menos de acordo com a organização atual, teria sido fácil comprar 1000 Pratas porque a embalagem indica especificamente esse valor, custando 9,99€. alcançar 1200 prata Em alternativa, é necessário adquirir pelo menos dois pacotes, ou seja, um pacote de 1000 e um de 500, num total de cerca de 15 euros, ou comprar diretamente um pacote de 2000 moedas de prata por 19,99 euros.

Da mesma forma, o pacote contendo o passe de temporada e 10 níveis de progressão aumentou o preço de 2.000 para 2.200 pratas, introduzindo assim o mesmo “problema”, que a Bungie considerou apropriadamente para aumentar os lucros. Em todos os casos resulta Precisa comprar mais moedas de prata O que é absolutamente necessário para o pacote Season Pass, o que leva a despesas mais altas.

O novo regulamento começará a partir da Temporada 21, ou a “Temporada das Profundezas”, que começará no dia 23 de maio de 2023. Enquanto isso, Destiny 2: The Eclipse é um sucesso comercial, apesar das muitas controvérsias que gerou entre os jogadores, e a Bungie também ganhou recentemente um processo de $ 12 milhões contra um fornecedor trapaceiro.