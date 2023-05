The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: anunciando uma nova apresentação de três horas

Há cada vez menos acesso a lenda de zelda rasga o reino E a Nintendo está pronta para comemorar o lançamento do jogo. Especificamente, ele decidiu fazer uma transmissão ao vivo da série Nintendo Treehouse ao vivo. O horário é um pouco inconveniente para nós, italianos, visto que é programado 03:45que termina às 06h45 do dia 12 de maio, mas é possível recuperá-la em resposta.

A transmissão ao vivo será dividida em Quatro slides, conforme revelado via Twitter pela Nintendo of America. O vídeo permitirá que você veja a jogabilidade de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, embora não esteja claro o que veremos em detalhes. Parece improvável que a Nintendo queira mostrar o início do jogo ou os componentes do enredo antes do lançamento.

Pode ser uma pura apresentação nova Jogar que mostra, em uma área do mundo aberto, as várias possibilidades oferecidas pelas novas habilidades de Link em The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, como criar armas e combinar objetos para criar meios de transporte.

Logo após esta live, nintendo Ele continuará a mostrar outros conteúdos ao vivo não especificados com uma contagem regressiva para o lançamento do jogo. Se você tiver tempo na manhã de sexta-feira, levante-se e sintonize o post ao vivo dedicado a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Isso deveria ser possível Acompanhe a transmissão ao vivo no site oficial da Nintendomas assumimos que também aparecerá no canal do YouTube.