Professor Layton e o novo mundo Steam adiado para 2025, novo trailer

Professor Layton e o novo mundo foram apresentados no Steam em fevereiro passado O retorno do famoso personagem Após o spin-off, ainda que útil, dedicado à sua filha Catriel, nomeadamente A Jornada Misteriosa de Layton: Catriel e a Conspiração dos Milionários.

Professor Layton e o Novo Mundo do Steam Ele era Atrasado para 2025 Do Nível 5: O anúncio veio com um trailer durante o evento Vision 2023 que a equipe de desenvolvimento japonesa está transmitindo agora.

Esperanças decepcionadas

Certamente não se pode dizer que as recentes estratégias implementadas pela Level-5 tenham impressionado muitos fãs do estúdio japonês, se tivermos em conta Concentre-se em dispositivos móveis O que fez com que o mencionado Cattrell and the Millionaires Conspiracy fosse lançado primeiro para iOS e Android, em vez de consoles.

Nesse sentido, a notícia do adiamento de Professor Layton e o Novo Mundo no Steam certamente não é a melhor coisa que poderia acontecer a uma série que já vendeu 18 milhões de cópias até agora, mas nos últimos anos… Ele diminuiu o ritmo Você precisará reiniciar o mais rápido possível.