Land Rover, colapso total do preço do supercarro off-road: agora você paga menos de 20 mil euros e é uma oferta para apreender

O preço do Land Rover caiu impressionantemente. Você pode obtê-lo por menos de 20.000 euros!

Land Rover é garantia de qualidade e confiabilidade absolutasPrincipalmente quando se fala em SUVs e veículos off-road. A marca está em atividade desde 1948, quando Maurice Wilks decidiu criá-la, e hoje faz parte do Grupo Jaguar Land Rover, e a sua magia permaneceu intacta ao longo do tempo. A empresa atua na produção de carros de luxo, em uma faixa de preços não exatamente baixa. Não é raro que existam oportunidades que permitem adquirir um carro de primeira classe a um preço acessível.

Tal como a oferta que lhe vamos mostrar hoje e que lhe permitirá fazer exatamente isso Adquirir um modelo da Gaydon Company por cerca de 20 mil euros. Este é um negócio único e, portanto, deve ser aproveitado o mais rápido possível. Os fãs da marca só podem esfregar as mãos quando têm essa oportunidade, e muitos já estão se perguntando como adquirir o modelo.

É melhor não esperar para fazer uma oferta

que isso O Land Rover Evoque é um dos modelos mais populares da sua classe pelos motoristas Metade do mundo. Depois de entrar em produção pela primeira vez em 2011, a segunda geração está em produção desde 2018, que estreou durante um evento em Londres, junto com a nova plataforma chamada PTA.

Hoje, um veículo todo-o-terreno como este pode ser encontrado à venda num concessionário por cerca de 48 mil euros. Justamente por isso você pode vê-lo no mercado em 17.599€ só podem ser tentadores E o interesse de quem gosta desse tipo de modelo.

Este é claramente um modelo usado. Mas o mercado de pulgas, como sabemos, esconde verdadeiras joias. Na verdade, as fotos compartilhadas no anúncio do Autohero.com mostram um veículo que parece estar em excelentes condições e totalmente operacional, a um preço verdadeiramente impressionante em comparação com o preço de tabela. A última revisão foi em agosto de 2023, então o carro foi inspecionado recentemente. Um Land Rover Evoque 2.2 Sd4 Dynamic em bom estado a esse custo Pode ser apenas uma oferta muito útil.

O ano de matrícula é 2015 e o carro percorreu uma distância de 141.668 km. O anúncio afirma que anteriormente tinha apenas um proprietário. oO motor diesel é original e capaz de atingir 190 cv, 140 kW, Com tração nas quatro rodas 4×4 e cilindrada de 2.179 cc.