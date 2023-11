Tábuas barulhentas? Por isso, ele usa talco, que é um tratamento simples e gratuito

Se você notar o barulho do piso rangendo, tente resolver o problema com pó de talco: um remédio infalível que você mesmo pode preparar.

O estalar do parquet do chalé de montanha sob seus pés pode ser realmente muito romântico! No entanto, se o ruído que você ouve for, para todos os efeitos, um Sons de rangido vindos do piso O melhor é intervir imediatamente para evitar acordar todos os vizinhos (e não só eles) no meio da noite.

Se você não quer recorrer a um profissional, terá interesse em saber É possível resolver o problema de forma totalmente independenteUsando um sistema muito simples. Tudo o que tem a fazer é Obtenha um pouco de talco normal E implemente essas poucas etapas. Em pouco tempo O barulho desaparecerá e seu piso ficará como novo, ver é crer! Veja como proceder.

Tábuas barulhentas? Use talco e diga adeus ao problema!

Se você já percebeu isso há algum tempo As tábuas do piso estão rangendo e é melhor resolver o problema imediatamente Para evitar que piore. Mas antes de revelar Tratamento DIY sem nenhum custo O que queremos sugerir hoje é que é importante saber a razão desse fenômeno.

Na verdade, as placas podem não ter sido fixadas corretamente à base ou podem ter se soltado com o tempo. Novamente, eles podem ter se expandido, causando atrito entre eles, ou podem ter se formado rachaduras. Porém, é possível resolver o problema utilizando diferentes soluções. Se não quiser chamar um profissional, você mesmo pode cuidar disso tentando inserir pregos ou colocar pesos no chão que possam fazer com que os painéis voltem ao lugar.

Se você não tem muita experiência, pode usar este remédio simples, econômico, mas acima de tudo eficaz. Tudo que você precisa é de um talco básico. Deixe cair um pouco no chão e deixe um pouco escorrer pelas fendas entre as tábuas. Em seguida, retire o excesso de pó e pronto!

Alternativamente, você também pode usar giz ou pó de grafite. O resultado final será sempre o mesmo. Você verá que em alguns passos simples terá resolvido um problema chato sem gastar um centavo! O que você está esperando para experimentar esse truque maluco? Nem todo mundo sabe disso, mas realmente funciona!