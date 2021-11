Ex-compositor pede para “destruir” cópias ilegais de músicas de jogos – Nerd4.life

Como você pode ver acima, Marty O’Donnell – Ex-compositor de Halo e Destiny Poste um vídeo pedindo por isso Destruindo cópias ilegais Componente de música Destiny. Porque? Esta é uma obrigação legal resultante de sua derrota no tribunal contra a Bungie.

Na verdade, lembramos que em 2014, O’Donnel Licenciado pela Bungie Ele ordenou a devolução de todos os ativos relacionados ao seu trabalho no Destiny, incluindo Music of the Spheres, a “música introdutória” criada por Paul McCartney. O’Donnel também foi forçado a desistir de suas ações na Bungie, mas as devolveu em 2015 com base em uma decisão judicial.

Embora o compositor não tenha os direitos legais, Rascunhos de música carregados online e variantes de seu trabalho intitulado Destiny, incluindo um álbum chamado Sketches for MotS. A Bungie o levou ao tribunal e venceu, obrigando-o a pagar uma multa de $ 100.000. Além disso, o tribunal o obrigou a fazer um vídeo no qual o homem deve explicar que não tem o direito de compartilhar esse material e que quem estiver em sua posse deve excluí-lo e não compartilhá-lo com ninguém.

O que você acha de toda a situação? Também lembramos que Destiny 2 quer se tornar um filme, programa de TV e muito mais: a Bungie está contratando.