Comparação de vídeo entre PS5 e Xbox Series X | S e PC para a versão completa – Multiplayer.it

ElAnalistaDeBits postou um dossiê vídeo quem compara versões PS5 e Xbox Series X | S e PC A partir de The Witcher 3: Wild Hunt – Edição Completa Analise as melhorias feitas com o patch de próxima geração.

De acordo com os YouTubers, a versão PS5 no modo Performance oferece melhores reflexos SSR em algumas áreas, uma taxa de quadros mais estável e tempos de carregamento geralmente mais rápidos do que sua contraparte do Xbox Series X. O console da Microsoft, por outro lado, tem melhor desempenho em Ray-tracing modo e tem menos de pop-ups. Existem vários compromissos visuais no Xbox Series S, com o modo Performance tendo distâncias de desenho, folhas e sombras de qualidade inferior do que o Series X e PS5.

Obviamente, a versão para PC de The Witcher 3: Wild Hunt é provavelmente a melhor ou a pior versão, dependendo da configuração, e possui ray tracing para reflexos e sombras (ausente nos consoles), suporte a DLSS e muito mais. No entanto, ElAnalistaDeBits aponta que o ray tracing atualmente tem alguns bugs, que provavelmente serão corrigidos com atualizações nas próximas semanas.

ElAnalistaDeBits também compartilhou detalhes sobre Resolução e taxa de quadros que ele gravou enquanto analisava os dois modos gráficos do PS5 e Xbox Series X e S, que relatamos abaixo:

PS5

Ray tracing: resolução dinâmica de 2560 x 1440p (geralmente 1188p), 30fps

Desempenho: resolução dinâmica de 3840 x 2160 pixels (geralmente 1548p), 60 fps

Xbox Xbox X

Ray tracing: resolução dinâmica de 2560 x 1440p (geralmente 1188p), 30fps

Desempenho: resolução dinâmica de 3840 x 2160 pixels (geralmente 1548p), 60 fps

xbox s

Qualidade: resolução dinâmica de 2560 x 1440 pixels (geralmente 1440p), 30 fps

Desempenho: 1080p e 60fps

Se ainda não o fez, sugerimos que leia nossa análise de The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition.