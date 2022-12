Descubra as estatísticas do seu ano de jogo com o sistema oficial – Multiplayer.it

A Sony disponibilizou um arquivo Recapitulação do PlayStation 2022que é um sistema coletor Nossas informações gerais E revela uma série de informações sobre o quanto jogamos. De hoje, 13 de dezembro de 2022 até 13 de janeiro de 2023, jogadores de PS4 e PS5 Esta função pode ser acessada neste endereço.

A informação que é compartilhada Com Players via PlayStation Summary é o número de troféus ganhos, o número total de jogos jogados, o número total de horas jogadas no PS4 e PS5 e o número de jogos PS Plus baixados durante o ano, se você assinar o serviço, é claro . Outras informações, como em quais jogos foram gastos mais tempo, são compartilhadas com um valor percentual que indica quanto de todo o ano do videogame foi gasto naquele jogo.

Em seguida, vários deles são compartilhados Informações para toda a comunidade PlayStationComo o número de Thundereaters eliminados em Horizon Forbidden West, o número total de milhas percorridas em Gran Turismo 7 e o número total de arremessos de machado em God of War Ragnarok. Abaixo você pode ver um exemplo de uma das guias que você poderá ver.



Exemplo de uma das cartas do PlayStation Wrap-Up de 2022

Além disso, os jogadores de PS4 e PS5 que assistirem receberão uma recapitulação completa do PlayStation 2022. Um dos seis avatares do Astro Bot: A imagem escolhida refletirá as conquistas do ano no PlayStation. Seu avatar será compartilhado por meio de um código multiuso em toda a região, o que significa que você pode compartilhá-lo com segurança e acessar outros avatares não destinados a você. Compartilhe aqui nos comentários!

Ressaltamos de qualquer maneira que, no momento em que escrevo, parece haver deuses Problemas para acessar o serviçoprovavelmente pelo fato de ter acabado de ser ativado e muitos usuários estarem tentando assistir ao recapitulação do PlayStation 2022. A situação provavelmente se acalmará nas próximas horas ou dias.

Caso você já tenha acesso ao Resumo do PlayStation 2022, Qual é o seu jogo mais jogado? Ou você já sabe disso sem o sistema de estatísticas?