Uma das funções mais queridas do Windows está mudando após 40 anos de medo e desilusão

A funcionalidade do Windows não é segura, um pedaço da história agora será revolucionado. A questão que surge é: isso era necessário?

Agora é fato que o Windows, ou melhor, a Microsoft, tem toda a intenção de inserir um pouco de IA em qualquer lacuna tecnológica para ajudar os usuários.

Assim como agora, o relacionamento que os usuários têm e desejam ter com a IA é tudo menos calmo. Junto com os problemas de todos os trabalhadores que veem a implementação de sistemas de criação de conteúdo O fim do seu trabalho Existem outras questões, por exemplo aquelas relacionadas Material jurídico ou outro Que tem sido usado para treinar inteligência artificial ou Os limites que devem ser impostos a eles.

Mas enquanto os legisladores mundiais tentam encontrar um sistema para salvar o dia, com a OpenAI, por exemplo, exigindo isenção de violação de direitos autorais para materiais usados ​​para treinar o ChatGPT, o Windows continua a avançar como um tanque e também introduz a IA nas tarefas em que ela poder Ninguém quer isso. O debate online já começou.

Outra função histórica do Windows que foi negada pela IA

Se você já assistiu o Windows em ação, provavelmente notou que, como acontece com qualquer sistema operacional, existem algumas funções e alguns softwares que vêm por padrão. O sistema operacional da Microsoft está entre estes Peças básicas Tem o pintor, o caderno e algumas outras coisas. Agora está localizado dentro do Paint e do Bloco de Notas Ajuda do CoPilot. No que diz respeito ao software de desenho digital, ele é chamado Cocriador Embora pareça que ele será chamado para o caderno Escritor colaborador. Um dos vazadores mais populares postou essa nova funcionalidade online e depois compartilhou sua descoberta com o mundo.

Na rede social que outrora chamamos de Twitter, o debate abriu-se como um abismo. O comentário mais repetido é o daqueles que se perguntam Por que adicionar inteligência artificial? Para o Bloco de Notas em vez de torná-lo um pouco mais útil, bastou colocar um arquivo Verificador ortográfico. E também porque, à medida que continuei a me aprofundar no código do programa, apareceram alguns itens que explicavam o que deveria estar lá Política Futura do Windows Com serviços de IA: usando um Sistema de crédito Como o que você já pode ver, por exemplo, com o Bing Image Creator. Outros comentários interessantes são aqueles que enfatizam o quão irritante é agora a ideia de adicionar “Co” em todos os lugares.

O Windows tem um grande interesse em que os usuários aprendam como apreciar e usar seu sistema operacional com IA integrada, mas é legítimo questionar se deveria haver um limite para o que a IA deveria ser capaz de fazer. Talvez daqui a alguns anos nem percebamos que estamos usando IA para fazer coisas, mas daqui a alguns anos ainda podemos decidir Que tipo de relacionamento queremos Com esta tecnologia: construtiva ou destrutiva.