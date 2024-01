Instinto: um jogo de tiro em primeira pessoa com dinossauros é mostrado no primeiro vídeo do jogo

Hashbane Interactive lançou o primeiro vídeo do jogo Instinto Movimento e tiro Sobrevivência a partir de uma perspectiva de primeira pessoa Com dinossauros feitos com ajuda Motor irreal 5 . Paralelamente, foram abertas reservas através do site oficial do jogo.

As pré-encomendas estão abertas

Como mencionamos no início, a equipe de desenvolvimento também abriu pré-encomendas exclusivamente no site oficial do Instinction. Se você estiver interessado em este é o endereço Você pode reservar a Standard Edition por US$ 39,99 ou a mais rica e cara Supporter Edition por US$ 119,99, que, além do jogo, inclui acesso ao alfa (no terceiro trimestre de 2024), ao primeiro DLC e skins. cópia digital do livro de arte e trilha sonora e um conjunto de recompensas exclusivas por meio do servidor Discord oficial do jogo.

O instinto está pronto para ser liberado Quarto trimestre de 2025 Para PC, PS5 e Xbox Series