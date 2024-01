O digital terrestre, um dos canais preferidos dos telespectadores, não existirá mais

A Terrestre Digital se prepara para se despedir de um dos canais queridos pelos telespectadores que amam a telinha: veja qual canal deixará de existir e o que aconteceu.

Nos últimos anos, a tecnologia invadiu nossas vidas e a encontramos em todos os lugares, principalmente dentro de nossas casas. Uma das mudanças mais notáveis ​​que fizemos ao longo dos anos foi abandonar e dar as boas-vindas à antiga TV com apenas alguns canais Piso digital. Este dispositivo foi amado por muitos porque deu a todos a oportunidade de possuí-lo Número incrível de canais E encontre na TV Todo tipo de conteúdo.

No entanto, a revolução televisiva não parou, mas abrimos espaço para ela SmartTVs Nas nossas casas onde além de termos os canais clássicos disponíveis em terreno digital encontramos a possibilidade Baixar aplicativos E confie em Aplicativos de streaming O mais popular de todos os tempos. Mas hoje uma nova mudança está por vir e os telespectadores, amantes da TV, terão que se preparar para se despedir de mais um canal muito querido do cenário italiano.

Vamos nos preparar para nos despedir de um dos canais mais queridos de todos os tempos

2023 Atuou para televisão e especialmente para digital terrestre Um ano cheio de novidades e mudanças. De repente tivemos que lidar com uma nova numeração e nos despedir do método anterior que nos acompanhou durante todos esses anos.

E não só isso, fizemos atualizações, assistimos ao nascimento de novos programas e canais, pois muitos italianos muitas vezes se viram obrigados a atualizar a lista de canais disponíveis em seus dispositivos usando o decodificador DVB-T2, a única ferramenta hoje que permite que quem ainda não possui Smart TV possa ver todos os canais enquanto ainda funciona corretamente.

Na verdade, o ano de 2023 representa a nova geração da radiodifusão digital terrestre, a única que permite ver todos os canais de televisão em alta definição e sem problemas. 2024 Em vez disso, abre com notícias de que Um dos canais favoritos dos telespectadores está pronto para ser encerrado Despedimo-nos da notícia que chegou há poucas horas e que deixou tanta amargura e consternação entre os telespectadores.

Mais um canal de música está pronto para nos deixar, e o anúncio chegou e começa no último domingo, 07 de janeiro de 2024Depois disso, todos os programas foram fechados corretamente 8 anos de atividade Não apenas no digital terrestre clássico, mas também no Tivusat e Sky.

Um dos canais de música mais populares de todos os tempos será encerrado

Está fechando suas portas VH1 Que nos últimos anos substituiu a MTV na transmissão digital terrestre, outra emissora que não existe mais a partir de 2016. A VH1 Italia deveria ser uma nova realidade dentro da rede Viacom e deveria ter sido. Um dos canais mais seguidos pelos amantes da música.

Na verdade o canal Ele apresentou sucessos presentes e passadosE em todos esses oito anos, foi isso que ele fez. No entanto, ele decidiu fechar permanentemente, permanecendo ativo Somente na plataforma Plutão TV E com seus canais ocasionais.

Nos últimos anos, o canal de música perdeu identidade e deixou grande parte de sua programação nas mãos de outros tipos de conteúdo, principalmente porque abandonou Na maioria das vezes no popular canal infantil Super!.

A própria empresa anunciou este anúncio através de seus canais sociais e convidou os usuários a acompanhá-lo Na plataforma Plutão TV Para continuar assistindo seus programas. Este último acolherá programas como VH1+. Canções italianas, lendas da música e rock! , hip-hop e rap, VH1 Christmas e outros spin-offs.

Este encerramento permite-nos compreender as grandes dificuldades que os canais de televisão italianos enfrentam hoje ao lidar com a nova geração e as mudanças que afectam a televisão.

Para quem gosta de música e costuma ouvi-la na TV, parece que não terá escolha a não ser contar com a plataforma gratuita Plutão TV, por meio da qual poderá encontrar a programação VH1.