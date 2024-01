Whatsapp, a cobiçada função iOS também chega ao Android: usuários muito felizes

Muitos também já esperavam por isso no Android há algum tempo, e agora chegou a cobiçada funcionalidade do Whatsapp. No iOS foi especialmente bem-vindo.

Todos nós o usaremos assim que fizermos as seguintes coisas Atualizações Definitivamente ficaremos felizes com isso quando nos acostumarmos. Será uma função muito útil e como prova disso, já existem todos os usuários que podem utilizá-la no sistema Departamento de controle interno. A maioria das pessoas usa seus smartphones em parte por ciúme e em parte por necessidade Android Eles queriam disponibilizá-lo.

Agora é possível conseguir para qualquer pessoa, já que os desenvolvedores são os mais famosos e mais utilizados Plataforma de mensagens Momento, WhatsappEles conseguiram fazer isso Baixe também no Android. No entanto, para obtê-lo, você terá que fazer o seguinteatualizar Através da Play Store, mas apenas se o seu smartphone não estiver configurado para a função de atualizações automáticas.

Depois de conseguir Atualização beta do WhatsAppcom o número da versão 2.23.2.9, Será então possível usufruir deste novo serviço à disposição de todos os utilizadores. Ainda não estava pronto para uso mais amplo, por isso foi decidido permitir apenas usuários iOS, via número de atualização 23.21.1.75Para poder obtê-lo e obter excelentes resultados e boas críticas.

O que esperar da nova versão do Whatsapp chegando ao iOS

Basicamente, o cobiçado novo recurso do Whatsapp estará relacionado ao envio de mensagens, já que será apresentado em uma nova versão. Em particular, será diferente do seu antecessor Formatação de texto, já disponível para alguns testadores beta. Os designs dos widgets colocados acima das letras serão alterados, para melhorar a experiência de cada usuário ao visitar Escolha o layout E Aparência de mensagens.

Portanto, os testadores da próxima versão beta poderão fazer isso Utilize novas ferramentasPor exemplo o Bloco de código. Ao clicar no botão que ele indica, será possível facilitar tanto o compartilhamento do código do Whatsapp quanto a leitura dele. Essa ferramenta costuma ser usada por engenheiros e programadores, mas agora estará disponível para todos.

Além disso, também haverá a ferramenta identificada pelo nome bloco cRepetiçãoao qual seria possível responder uma A parte exata de uma mensagem que foi recebida anteriormente. Também chamada de ferramenta Listas Vai ajudar muito o usuário, principalmente poder fazer isso Organize as informações da maneira mais organizada possível. Todas essas ferramentas podem facilitar conversas casuais e de negócios, para elevar ainda mais o profissionalismo da própria plataforma.