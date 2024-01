Foi descoberta a origem do “Monstro Verde”, localizado a 11 mil anos-luz da Terra

A última descoberta científica desestabilizou o mundo inteiro: a origem do famoso “monstro verde” que pode ser visto da Terra e a 11 mil anos-luz de distância foi finalmente esclarecida.

perto da supernova, Telescópio Espacial James Webb Ele fez uma descoberta que levantou muitas dúvidas, questionamentos e curiosidades: viu o que mais tarde ficou conhecido como “Monstro verde“, ou seja, uma estrutura misteriosa que permaneceu entre os restos de uma explosão estelar confirmada. O estranho nome que lhe foi dado vem da cor incomum que os cientistas tentam explicar há vários meses. Hoje, finalmente temos respostas que esclarecem esse mistério .

ele estava láAbril de 2023 O período em que o Telescópio James Webb observou pela primeira vez o “monstro verde”. Luzes infravermelhas destacaram um raio de luz verde. Esta coleção incomum foi encontrada entre os restos mortais Cassiopéia Aou Cas A, é uma supernova que produz uma explosão muito violenta a uma distância de aproximadamente 11 mil anos-luz da Terra. A luz começou a emergir do nosso planeta há três séculos.

O segredo do “monstro verde” que pode ser visto da Terra foi finalmente revelado

Especialistas compararam os dados obtidos de Telescópios James Webb e Hubble Com aquelesObservatório Chandra da NASA. O resultado é uma imagem extremamente nítida que nos permite observar novos detalhes: as estruturas azuis visíveis graças aos raios X do Chandra, os raios vermelhos e verdes capturados pelo infravermelho de James Webb e as estruturas vermelhas e brancas retiradas dos dados ópticos do Hubble. As partes externas são vermelhas, verdes e azuis e vêm da radiação infravermelha do telescópio Spitzer da NASA. Com esses novos resultados, os cientistas conseguiram responder às dúvidas que cercam o famoso “monstro verde”.

O “monstro” formado por listras verdes aparentemente se formou quando uma onda de choque colidiu com material já liberado pela supernova, num período de tempo que variou de 10 mil a 100 mil anos antes de sua explosão. segundo Ilha da Luzda Universidade de Ghent, na Bélgica, e coautor do estudo publicado via Jornal AstrofísicoO que foi observado não é um remanescente da supernova, mas simplesmente na frente dela. Ao remover digitalmente a estrutura, de fato, é possível ver em detalhes o ponto exato da explosão e tudo permanece intacto e inalterado.