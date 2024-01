Contrabando: detalhes de um vazamento exclusivo do Xbox da Avalanche Studios

Contrabando Finalmente posso Aparece em 2024de acordo com relatos de Middleagegamegy no Podcast XNC, que também não relatou nenhum Detalhes sobre o exclusivo do Xbox pela Avalanche Studios, afirmando que é um título realmente útil.

De acordo com o que foi relatado durante o podcast, o vazador em questão conhece alguém que teve a oportunidade de fazê-lo Ele joga ao Contraband para um período de testes de cerca de duas semanas, que afirmou que “alimenta o entusiasmo por este jogo, porque é incrível.”

Aparentemente, o contrabando apoia Multijogador para 8 jogadores No modo cooperativo, além de vários outros tipos de jogos. Apresenta um cenário especial inspirado nos anos 70, como também percebemos ao ver o primeiro trailer oficial na E3 2021.