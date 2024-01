Este pequeno acessório transforma seu computador em um dispositivo que faz tudo – todo mundo quer um

Seu computador pode fazer muito mais do que você pensa com este acessório de aparência um pouco desatualizada. Ele chegará dentro de algumas semanas.

quando voce tem Computador Sempre há necessidade de algum Extensões para melhorar a experiência, Principalmente se for um modelo Portátil. E no grande circo da CES 2024, talvez tenha sido proposta uma das ideias mais interessantes para todas as necessidades.

que isso Apêndice Que converte objeto com base em Necessidades do usuário. Mas não é um teclado novo nem mesmo telas adicionadas, mesmo que valha a pena mencionar nesta segunda categoria o interessante novo produto da Asus.

É sobre algo menor Que pode adicionar novos serviços e funções ao seu laptop e depois desaparecer dentro da sua bolsa. Para apresentar o novo sistema chamado Baía Mágica Era chinês Lenovo Para acompanhar os próximos dois produtos topo de gama que chegarão durante o primeiro trimestre de 2024.

Lenovo Magic Bay, o revolucionário acessório de computador

E em sua palavra através Feira de Eletrônicos de Consumo 2024A Lenovo lançou vários produtos e dispositivos que são voltados para aqueles alimentados ou aprimorados por inteligência artificial. Entre os produtos mais baratos, por exemplo, devemos citar guia lenovo m11, Compatível com Lenovo Smart Pen.

Para quem busca algo mais sofisticado, foram anunciados modelos revisados ​​e corrigidos livro de ioga: Laptop Lenovo que não tem mais teclado Duas telas Eles podem, portanto, ser usados ​​em muitas configurações diferentes. O que chama a atenção em muitos produtos é a presença de um produto Área elevada para acomodar câmera de vídeo.

O novo acessório Lenovo Magic Bay pode ser integrado diretamente na área da câmera. Este suplemento é apresentado sob a forma de câmera adicional, Mais poderoso, com maior resolução e capacidade de zoom com foco automático, mas a Lenovo também anunciou a intenção de transformar o Magic Bay em uma espécie de dock para outros acessórios.

K um fãa Attar Para o meio ambiente, um leitor De cartas e cartas, microfone direcional, ovelha Para iluminar a área do teclado e a pequena tela adicional. Pode ser algo muito interessante ou um beco sem saída para a empresa.

Obviamente tudo será uma questão de marketing e, acima de tudo, dependerá do sucesso real do Magic Bay Interceptar as necessidades do usuário. Alguns produtos Lenovo nos últimos anos provaram ser revolucionários e úteis Mercados limitados.

Vale destacar, por exemplo, o Yoga Tap com tocha: disco com um Tela de 13 polegadas E um projetor integrado para ser gerenciado como segunda tela. A primeira interação do tablet teve alguns inconvenientes mas já a partir da segunda a empresa revisou e corrigiu alguns dos problemas encontrados durante o uso.