Alfa Romeo celebra a sua primeira vitória na Mille Miglia

Uma homenagem ao passado – Eles são chamados Alfa Romeo Giulia E Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Super Sport o novo Cópias limitadas Em homenagem ao 6C 1500 Super Sport pilotado por Giuseppe Campari e Giulio Ramponi pela vitória na Mille Miglia de 1928, realizada de 31 de março a 1º de abril. Para a Alfa Romeo, foi a primeira de 11 vitórias na Mille Miglia, um recorde de invencibilidade. Estará disponível globalmente no total 400 unidades (275 para Giulia e 175 para Stelvio).

Sem novidades mecânicas – Tecnicamente, não há alterações em relação ao Quadrifoglio padrão. Então, sob o capô encontramos Motor 2.9 V6 biturbo com 520 cavalos de potência É acoplado a uma caixa automática ZF e diferencial autotravante mecânico, com escapamento Akrapovic.

fora – Esteticamente Giulia e Stelvio Quadrifoglio Super Sport Apresenta novo logotipo de trevo de quatro folhas com fundo preto e amplo uso de carbono, material que encontramos no teto (opcional no Giulia), na grade e nas capas dos retrovisores. As jantes desportivas de liga leve de cinco ranhuras, de 19 polegadas para o Giulia e de 21 polegadas para o Stelvio, foram polidas com novas pinças de travão pretas. Estão disponíveis três cores: Etna Tri-Coat Red, Vulcano Black Metallic e Alpha White (disponível no Giulia).

dentro de – dentro Giulia e Stelvio Quadrifoglio Super Sport O vermelho e o carbono 3D aparecem pela primeira vez no painel, no túnel central e no painel das portas. Os encostos de cabeça dianteiros apresentam bordado vermelho do logotipo Super Sport e o número progressivo do carro em preto. O volante é revestido em couro e Alcantara com costuras pretas contrastantes e inserções em fibra de carbono.