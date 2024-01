Toyota GR Yaris: mais “afiado”

Sempre melhorando – Melhorar o carro como Toyota GR YarisUm pequeno carro esportivo com tração nas quatro rodas inspirado em carros de rally, não foi fácil, mas com a versão 2024, os engenheiros japoneses conseguiram, pois trabalharam “extensivamente” em muitos componentes do carro para melhorá-lo, mas também para torná-lo é mais poderoso e longo. -permanente.

Agora também automático – Uma das maiores inovações é o novo Caixa de velocidades automática 8 velocidades juntam-se ao manual. Não é de dupla embreagem, como seria de esperar de um carro esportivo puro como este Toyota GR Yaris, mas sim automático com conversor de torque especialmente adaptado. As unidades GR Yaris encomendadas com transmissão automática vêm com um cooler personalizado e um par de pás de plástico montadas atrás do volante. A transmissão automática acrescenta 18 kg ao peso do carro.

Mais poder – A Toyota fez então uma série de alterações 3 cilindros turbo de 1,6 litros JR Yaris, aumentando a pressão de injeção direta, instalando um novo sensor de pressão do ar de admissão e instalando novos pistões leves, além de um sensor de pressão do ar de admissão diferente. Todas essas mudanças nos permitiram passar de 265 para 280 cv de potência e 390 Nm de torque (a versão japonesa tem 300 cv e 400 Nm).

Funciona bem Esteticamente, as inovações estão concentradas na parte frontal do carro Toyota GR YarisHá um novo para-choque com novas entradas para melhorar o fluxo de ar que chega ao radiador. Embora os faróis de LED apareçam na traseira, eles são conectados por uma barra de luz e apresentam um novo design de iluminação.

Muda muito por dentro A empresa japonesa também trabalhou no design interior do carro Toyota GR YarisE melhorando os aspectos mais criticados pelos donos da primeira versão. Por exemplo, para melhorar uma posição de condução considerada demasiado elevada, Banco do motorista Foi reduzido A partir de 2,5cmO espelho retrovisor interno foi elevado para melhorar a visibilidade através do para-brisa e a tela do novo sistema multimídia foi rebaixada pelo mesmo motivo. A coisa toda também está mudando Painel Agora em um formato mais quadrado que lembra carros de corrida. O painel de instrumentos também é novo e agora é totalmente digital.

Invólucro mais duro – Melhorias também para Ele aparece que horas Mais sólido Graças a múltiplos pontos de soldadura e adesivos estruturais.