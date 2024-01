Esta é a bateria nunca recarregável que dura 50 anos: em breve no mercado

Pequim Petavolt Nova Tecnologia Energética Co., Ltd Foi anunciado que tinha conseguido desenvolver Uma pequena bateria com autonomia incrível. O valor declarado é 50 anos Cerca de meio século, mas talvez mesmo que durasse 45 ou 40 anos sem qualquer recarga, ninguém reclamaria. Em suma, a bateria durará muito mais do que o ciclo de vida médio de um smartphone, tanto que as principais áreas de aplicação poderiam ser outras: dispositivos aeroespaciais ou médicos (ver marca-passos), sensores, pequenos robôs ou pequenos drones.

O segredo da bateria que a Betavolt quer lançar em breve no mercado é o "combustível" que lhe permite durar muito tempo. É sobre um Bateria nuclear Capaz de usar decaimento radioativo Isótopos de níquel 63 (63Ni) e semicondutores de diamante, que convertem energia nuclear em energia eléctrica, para fornecer energia a dispositivos destinados a utilização civil e, portanto, a objectos do quotidiano. Os designers chineses conseguiram minimizar os custos de produção e mantê-los em níveis aceitáveis ​​para a adoção comercial de um dispositivo deste tipo. Baterias de energia atômica Petavolt Produzem eletricidade de forma segura e autônoma por aproximadamente 50 anos sem necessidade de recarga ou manutenção. O projeto chegará aos mercados assim que a fase piloto for concluída. A empresa chinesa iniciará em breve a produção em massa – a primeira de uma bateria nuclear – da BV100, uma célula com um volume de cerca de 1 centímetro cúbico (medindo 15 x 15 x 5 mm, por assim dizer, a espessura de uma moeda de 2 euros é 2 mm). Tem um diâmetro de cerca de 23 mm) com uma tensão de 3 V e uma potência de 100 microwatts. No 2025 Uma bateria de 1 watt está programada para ser lançada.

Esta inovação – sobre a qual lemos no comunicado de imprensa da Betavolt – ajudará a China a desempenhar um papel de liderança na revolução da inteligência artificial. Mas a independência repentina não é a única poder Bateria nuclear Petavolt: Ele tem um Densidade de energia Mais de 10 vezes maior que a bateria de lítio

Mais de 10 vezes maior que a bateria de lítio Não explode nem pega fogo Se indicar

Se indicar lá Geração de energia É estável ao longo do tempo, pelo que a quantidade fornecida não depende das condições de funcionamento ou do desgaste, como acontece com as baterias de células eletroquímicas clássicas Faixa de operação de -60 a 120°C

É estável ao longo do tempo, pelo que a quantidade fornecida não depende das condições de funcionamento ou do desgaste, como acontece com as baterias de células eletroquímicas clássicas Não emitido radiaçãoPortanto, também pode ser utilizado na área médica.