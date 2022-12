CMA publica a resposta de um concorrente a favor da aquisição – Multiplayer.it

O trabalho de estudo continuaAquisição da Activision Blizzard pela Microsoft No British Antitrust, ou CMA, publicado recentemente resposta de um concorrente Quem ficou do lado claramente a favor do processo.

Nesse momento, o antitruste recebe respostas de diversos players do mercado de jogos que podem se manifestar sobre a aquisição, como comentários que cm de extensão serão levados em consideração para a análise do caso. O último documento, que pode consultar na íntegra em este é o endereço (em PDF) Ele vem de uma fonte não revelada, mas identificada como “Participante do mercado A”, que poderia ser um editor ou equipe de desenvolvimento, se não um fabricante de hardware.

O que resulta do documento é uma clara afirmação a favor da aquisição da Activision Blizzard, o que é positivo para aumentar a concorrência e aumentar a qualidade à disposição dos utilizadores. Ressalte-se, no entanto, que o documento se dirige diretamente à Autoridade do Mercado de Capitais, convocando-a para o dever Proteção do consumidor E “não basta manter o status quo para os concorrentes” com muita cera.

“Embora muitas preocupações tenham sido levantadas, principalmente pela Sony, a prioridade da CMA deve ser proteger os consumidores e não manter o status quo para os concorrentes”, diz o documento. “É compreensível que a Sony queira manter sua posição devido ao investimento e energia que investiu em criá-la, mas o cenário está mudando devido à ampla adoção de serviços de assinatura e plataformas baseadas em nuvem em outras indústrias também”. “Isso reduziu as barreiras à entrada e essas inovações permitiram que os consumidores encontrassem novas maneiras de acessar e pagar pelo conteúdo, além de expandi-los sem sacrificar a qualidade”.

A resposta deste obscuro concorrente centra-se sobretudo numa visão de futuro tecnológico, cada vez mais dependente dos serviços, cuja aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft se traduz em Mais benefícios para os usuários.

“Acreditamos que a Microsoft quer disseminar a inovação e dar o passo para serviços de assinatura e jogos em nuvem. Não é de se estranhar que uma empresa de tecnologia veja a direção que o mercado está tomando. Pelo contrário, a Sony parece ver a transação do ponto de vista ponto de vista da empresa de ferragens, sem levar em conta os desenvolvimentos futuros do setor.

“Não há evidências que sugiram que este acordo impeça a Sony ou qualquer outro concorrente de ser competitivo no mercado de assinatura ou jogos em nuvem. As barreiras à entrada são baixas, o mercado é muito dinâmico e novos concorrentes podem surgir por meio de inovações e conteúdo original, todos os quais são benéficos para os consumidores”.

Uma nova reunião da Microsoft com o antitruste britânico está marcada para esta semana para discutir novamente a aquisição, enquanto entre as últimas notícias surgiu a possibilidade de a empresa ter proposto à Sony trazer a série Call of Duty para o PlayStation Plus.