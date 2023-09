O principal assassino do OnePlus 10T, Pete Lau, finalmente caiu: compre agora ou nunca

OnePlus 10T é Acima do intervalo Por OnePlus que oferece Nível muito alto Graças à combinação de A Chipset extremamente poderosoÉ melhor Sistema de refrigeração Nunca visto antes num smartphone OnePlus e muito mais. Sem mencionar o design elegante e moderno nesta versão Pedra da lua negra Em oferta hoje em Amazonas Apresenta um visual sofisticado e sofisticado, por exemplo Ao preço de 457 euros É uma chamada para comprar. Os envios são gratuitos.

OnePlus 10T, muita potência em um smartphone fino

O OnePlus 10T dá continuidade à filosofia OnePlus de design leve e de alta qualidade graças ao corpo unibody – que proporciona excelente sensação de toque – e Lindas cores de pedra da lua preta e verde jade. Este smartphone está equipado com Tela AMOLED de 6,55 polegadas que oferece cores vivas, pretos profundos e resolução nítida. É ideal para visualizar conteúdo multimídia e navegar na web.

A tela OnePlus 10T está equipada com Certificação HDR10+ E suporta cores de 10 bits para uma experiência de visualização mais rica e vibrante. OnePlus 10T está equipado com Sistema de câmera tripla na parte traseira. A câmera principal, acompanhada por uma câmera ultra-grande angular e uma câmera macro, está equipada com um sensor Sony IMX766 50 MP com estabilização ótica de imagem (OIS), Nightscape 2.0 e Desempenho HDR aprimoradoO que permite tirar fotos de alta qualidade em qualquer condição de iluminação. lá recarrega O OnePlus 10T é seguro e eficiente por meio de uma série de tecnologias, como Motor de saúde da bateria que prolonga a vida e salva A capacidade da bateria é de 4.800mAh.

O sistema também está equipado com Duas bombas de recargaA – em vez de apenas um telefone como em muitos outros smartphones – para garantir maior velocidade de carregamento com maior segurança, eficiência e redução de calor. OnePlus é conhecido como OxigenadoA versão Android é altamente personalizável e oferece muitos recursos adicionais e uma experiência de usuário tranquila.

Como você pode ver, este é um dispositivo real Poderoso e cheio de novidades, que vale cada centavo do seu preço. A propósito, se você estiver interessado, suba Amazonas, E compre por 457 euroscom o 36% de desconto. Os envios gratuitos serão feitos via Primeiramente.

