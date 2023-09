Este é o melhor smartphone que se pode comprar por 500 euros

Se procura um novo smartphone para comprar e o seu orçamento ronda os 500€, temos a solução perfeita para as suas necessidades. Nosso aparelho recomendado é um produto realmente best buy, leve, compacto e muito potente com um excelente setor fotográfico. ele é chamado Google Pixel 7a Na verdade, é fabricado pela conhecida empresa americana Mountain View. Tem uma relação qualidade / preço impecável e excelente qualidade. Design encantador, bateria excelente, câmeras incríveis e uma tela resoluta medindo apenas 6,1 polegadas com molduras ultrafinas. É feito de materiais nobres e está disponível em diversas cores para crescimento e juventude. Você pagará apenas 479,00 euros Em vez de 529,00€ na Amazon, custos de envio incluídos. Se você estiver interessado, apresse-se; Os estoques podem ser limitados e a promoção pode terminar a qualquer momento.

Google Pixel 7a: o smartphone mais brilhante de todos os tempos

O Google Pixel 7a é o smartphone de gama média mais versátil de todos os tempos; É muito semelhante ao irmão mais velho sofisticado do qual foi derivado. Possui o mesmo processador Google Tensor G2 de 2ª geração e conta com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. O modelo que sugerimos que você leve é ​​o modelo em azul claro mas você pode escolher outras cores exclusivas. Há um chip Titan M para segurança dos dados do usuário, uma VPN integrada ao sistema operacional e é gratuito. É o Android 13 padrão e sabemos que por ser um dispositivo original do Google, ele estará sempre na vanguarda no recebimento de atualizações de software e firmware.

Com bateria que dura o dia todo e se adapta às suas necessidades, tela FHD+ OLED de 6,1 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz, tampa traseira estilosa e câmera fotográfica com dois sensores principais, Este é o melhor smartphone que você pode comprar com um orçamento inferior a 500 euros. E você nem precisa pagar custos de envio; Está incluído no preço.

Este artigo contém links afiliados: compras ou pedidos feitos através desses links permitirão que nosso site receba uma comissão. As ofertas podem estar sujeitas a alterações de preço após a publicação.