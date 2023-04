Contagem regressiva para o primeiro voo. Avanço da nave espacial

Mais um mês se passou sem que a SpaceX lançasse o Starship e o Super Heavy, e voltou a ser adiado, embora agora já estejamos esgotados. A data de lançamento pode ser na próxima semana, logo após a Páscoa. No entanto, tudo será muito flexível e convidamos você a visitar nosso site canal de telegrama Para ficar por dentro de todas as fases do pré-lançamento. Em vez disso, essas quatro semanas extras serviram para concluir vários preparativos, principalmente relacionados ao Orbital Launch Mount (OLM).

Março parecia ser um mês tranquilo, pois a SpaceX não fez muitos testes, mas focou no próximo voo da Ship 24 e do Booster 7. Agora esses dois protótipos serão unidos novamente na plataforma de lançamento, mas depois disso provavelmente serão separados de novo. Na verdade, eles parecem estar ausentes Explodindo Isso compõe o Flight Termination System (FTS), que atua para destruir o míssil caso ele se desvie de sua trajetória, o que pode causar danos graves na parte inicial do voo.

Mesmo se a ativação do FTS falhar durante o vôo, o Ship 24 e o Booster 7 serão destruídos. Isso ocorre porque o Starship e o Super Heavy tentarão executar um Retorno controlado ao marEvitando assim danos às estruturas do solo durante o primeiro voo de teste.

Então vamos ver como a SpaceX se preparou no mês passado, em antecipação ao grande evento.

O trabalho no OLM está quase completo

Ao longo de março, os funcionários da SpaceX trabalharam para concluir o OLM e fazer as alterações finais. O mais notável são os painéis de metal externos adicionados para proteger os tubos que correm ao longo do anel da almofada. Estes são usados ​​para transportar metano e oxigênio, necessários para reabastecer combustíveis muito pesados, e água e nitrogênio, usados ​​em um sistema de combate a incêndios.

Além de trabalhar por fora, também foi adicionada proteção dentro do OLM, onde tanto os ganchos que prendem o Super Heavy quanto o 20 desconexões rápidas (QD) de aves de rapina. Na verdade, os 20 motores que compõem o anel externo do booster começaram com QDs. Pouco antes da decolagem, esses braços são retraídos e devolvidos ao OLM para serem protegidos por proteções metálicas especiais.

Apenas para poder trabalhar com mais facilidade dentro do OLM, Mechazilla em 10 de março removeu o Booster 7 do tabuleiro. No dia 23 de março, os trabalhadores retiraram os andaimes dos braços da torre e, em seguida, no dia 28 de março, retiraram também os andaimes do topo do OLM. Isso indica que eles terminaram de trabalhar nessas áreas e conseguiram colocar o Booster 7 a bordo novamente em 29 de março. Antes desta etapa, a SpaceX testou novamente os QDs do Raptor para verificar se esses sistemas estavam funcionando corretamente.

O Tanking parou em B7 e parece que a SpaceX está começando a desmontar o Booster. pic.twitter.com/7MptlwyTv7 – Chris Bergin – NSF (NASASpaceflight) 3 de abril de 2023

Com o Super Heavy de volta a bordo, a SpaceX retomou os novos testes. No dia 3 de abril fizeram vários testes, começando pelo sistema de supressão de incêndio e depois um ensaio de bateria para o Booster 7, para um reabastecimento total.

Mechazilla está disposto a levantar o navio 24 também Assim colocando ele no Super Heavy pela terceira vezque está marcada para 5 de abril.

Também estamos trabalhando em novos protótipos

Embora o foco seja quase exclusivamente no Booster 7 e no Ship 24, o trabalho continua em outros protótipos na Starbase também. Entre eles estão dois tipos diferentes de estrelas, os números 25 e 26.

Desde 24 de fevereiro, o Ship 25 está localizado no Macy’s Site, um antigo campo de tiro que a SpaceX comprou e converteu para vários testes. Aqui, a empresa já implementou muitos dos pequenos tanques ou peças de espaçonaves necessárias para testar determinados componentes. O navio 25 tornou-se o primeiro navio composto completo a chegar a este local e, em 22 de março, foi o primeiro a passar por um teste de pressão em temperaturas geladas. Este teste pode ter servido para verificar não tanto a estanqueidade dos tanques típicos, mas Bom funcionamento dos novos sistemas de abastecimento. De fato, antes dos testes na Massey, a SpaceX já havia realizado três testes de pressão diferentes com este protótipo.

Porém, dentro do Mega Bay, novamente no dia 22 de março, eles empilharam as duas seções principais que compõem o Super Heavy, completando assim a estrutura principal do Booster 10. Ao lado dele está o Booster 9, que no início de março passou a ter 33 Raptores. O reforço 9 é O primeiro a instalar os novos motoresEquipado com um atuador eletromecânico. Também neste edifício, continuam os trabalhos do Booster 11.

Os técnicos também instalaram os Raptors em outro protótipo, o Ship 26, localizado em Rocket Garden, não muito longe de Mega Bay. Esta espaçonave é muito especial, porque não tem asas nem escudo térmico. Os motores instalados são Raptor otimizados para voos espaciais (RVac) e só podem ser usados ​​para testes de fogo estático. Esses RVacs parecem estar equipados com tubulação para autopressurização, ausente nos Raptors do Navio 24 e 25. É possível que testes futuros sirvam estritamente para testar esse sistema de pressão de tanques com RVacs e não com os da Força Aérea.

Quando será lançado?

Desde o início de 2023, essa questão surgiu muito quando se trata de Starship. Isso também se deve às várias declarações feitas por Musk, que várias vezes anunciou esse importante evento, nunca respeitando prazos.

Agora parece que o lançamento do navio-tanque mais poderoso já construído pelo homem é iminente, e várias fontes estão relatando que 10 de abril Com o início do dia de decolagem. Em primeiro lugar, observe plano operacional atividades da Administração Federal de Aviação. No entanto, a agência dos EUA ainda não emitiu as licenças de voo, então nada está confirmado ainda.

Em uma Avaliação de Impacto Ambiental também preparada pela FAA, a SpaceX 75 solicitou essa ação corretiva. Não há informações sobre o status dessas obras e parece que a empresa de Musk ainda precisa concluir algumas delas. A SpaceX ainda não divulgou declarações oficiais sobre o lançamento para evitar ações relevantes da PETA (Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais). A empresa também teme que ocorram protestos na Starbase, com a área de lançamento invadida e a consequente impossibilidade de decolagem.

Se por um lado então, parece que a SpaceX por muito pouco Pronto para começar No nível técnico, a burocracia pode atrasar os planos de uma empresa.

Como esta é a primeira tentativa de lançamento do Starship e do Super Heavy, também existe a possibilidade de que isso ocorra algumas vezes devido a vários problemas técnicos. Depois que uma tarefa é abortada, pode levar até três dias para preparar uma nova tentativa. Isso está relacionado principalmente à necessidade de reabastecer os reservatórios terrestres com metano e oxigênio.

Portanto, a data de lançamento ainda não é conhecida, e provavelmente nem será um comunicado oficial da SpaceX ou de Elon Musk. No entanto, uma vez conectado, esperamos alguns problemas, tanto técnicos quanto burocráticos, que podem atrasar o lançamento. O que está claro é que não faz tanto tempo agora, e abril quase certamente será o mês em que veremos o primeiro lançamento da Starship no espaço.

Para a ocasião, em nossa lojaou diretamente aqui você pode comprar um dos modelos Starship S24 mais recentes: