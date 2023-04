Trony Flyer ‘Descontos altos’ e ‘Você escolhe o presente’ até 3 de maio: torrente de Smart TVs com desconto

Ainda há novas ofertas disponíveis para o flyer Trony, com duas promoções inéditas a partir de hoje. Estamos falando de performances.”Ganhe 3 pague 2“Ativo no centro e norte da Itália até 20 de abril, mas também a promoção”descontos de alta qualidade“Válido apenas em algumas lojas do Veneto até 29 de abril. Esses folhetos foram adicionados aos já ativados nas últimas semanas, por exemplo, aqueles dedicados a promoções e descontos “fora de tudo” e “menos de custo”.

Entre os muitos produtos à venda atualmente, você pode encontrar uma grande variedade de produtos Smart TV LGE PanasonicE sony E Extensão TCL Muito acessível. Depois, há laptops para jogos de alta qualidade, como Lenovo IdeaPad Gaming 3 Com o preço de 1.069€, o pacote é com Playstation 5 Além de God of War Ragnarok por 569 euros e o outro bundle com OLED Nintendo Switch Mais Mario Kart 8 Deluxe por € 379.

Abaixo você vai me encontrar Publicações que você vê A versão completa é válida nas áreas indicadas no título de cada seção.

Para conhecer as promoções dedicadas ao PDV em outras regiões, basta acessar este endereço.

Abaixo deixamos também o botão para subscrever o nosso site Canal de telegrama para ofertasTodos os dias, relatamos os melhores descontos em tecnologia e muito mais.