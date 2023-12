Xbox Game Pass: mais de US$ 1 bilhão investidos em jogos de terceiros em um ano

Em uma entrevista recente ao Windows Central Phil Spencersurgiu um fato interessante para se ter uma ideia mais precisa sobre Investimentos feitos pela Microsoft Para garantir um fornecimento constante de Jogos de terceiros no Xbox Game Pass.

Segundo Spencer, chefe da Microsoft Gaming, os acordos custam mais 1 bilhão de dólares No entanto, num ano, isto conduziu a lucros mais elevados, uma vez que o serviço provou não só ser autossuficiente, mas também capaz de gerar lucros.

“Investimos muito dinheiro no mercado, mais de um bilhão de dólares por ano para apoiar jogos de terceiros no Game Pass”, disse Spencer na entrevista, revelando assim os investimentos significativos feitos para garantir que o catálogo do Game Pass possa contar com em um fornecimento contínuo de jogos de terceiros, além de jogos originais produzidos pela Xbox Game Studios.