Usuário gasta $ 100.000 e não encontra mais ninguém no matchmaking [aggiornata] – Multiplayer.it

Diablo Imortal A discussão sobre suas microtransações continua, apesar do sucesso que o jogo ainda está colecionando: outro caso estranho vem de um usuário, além de um dispositivo de transmissão, que depois de gastar cerca de US$ 100.000 em microtransações A variedade tornou-se muito poderosa desde então Não encontre ninguém para jogar com multiplayer com matchmaking.

Modernização

A Blizzard entrou em contato com o usuário em questão, conforme ele mesmo confirmou, para resolver o problema. O jogador falou diretamente com um representante da empresa, que lhe garantiu a aprovação da reforma, que será providenciada nos próximos dias.

“Mal posso esperar para ver como esse novo sistema funcionará. Espero que tenha sido projetado de uma maneira melhor”, disse Jtisallbusiness, acrescentando que o interesse da mídia em sua posição certamente ajudou a Blizzard a se envolver. viver com uma solução.

“Espero sinceramente que a Blizzard encontre uma maneira melhor para os usuários se conectarem com os desenvolvedores. Quando você investe muito dinheiro em um jogo, mas mesmo que não o faça, ainda tem algum suporte técnico para entrar em contato.”

Segue a notícia original.

A coisa é bem lógica: depois de gastar tanto, o jogador ficou tão forte que praticamente não tem mais sem correspondência No jogo, portanto, o sistema de matchmaking é incapaz de regular quaisquer partidas válidas com base nos parâmetros de energia registrados.

Por outro lado, também é uma evidência clara da tendência pay-to-win encontrada em Diablo Immortal, mesmo que o sistema de matchmaking pareça salvar usuários “padrão” que pretendem Gaste números ridículos Para se tornar mais poderoso, como este estranho caso também demonstra.

Para ficar no nível absurdo, agora o usuário em questão está considerando a ideia de recorrer a um advogado para isso Ação contra a Activision Blizzarddado que o enorme desembolso gasto no jogo corresponde a uma incapacidade real de jogar.

“Não posso fazer coisas pelas quais gastei dinheiro no personagem, e nem tenho ideia de quando essa situação será resolvida, ou se pode realmente ser resolvida porque euO único jogador em todo o planeta Você tem esse problema”, disse jtisallbusiness, a definição de ‘criador de conteúdo’.

Nós realmente esperamos que ele seja a única pessoa no mundo que gastou US $ 100.000 em Diablo Immortal, mesmo que não seja de forma alguma certo. Se assim for, é verdade que pode ser difícil encontrar uma solução. Enquanto isso, o jogo atingiu 30 milhões de jogadores graças ao seu lançamento na China, com jogadores móveis gastando US$ 100 milhões em dois meses.