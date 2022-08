5 soluções inéditas e interessantes

Um guarda-roupa espelhado pode ser uma solução bonita e útil, capaz de distinguir poderosamente um quarto ou outros espaços da casa. Eles não são os armários mais clássicos e muitos podem não considerá-los, pelo menos no início, mas é uma opção muito relevante.

Galeria

lá Diferentes soluções e muitos casos no qual Guarda-roupa espelhado pode ser uma boa escolhaPresença Divertido e útil em casa. Veremos um pouco para Ajude quem procura um novo guarda-roupa a escolhê-lo Ele pode não ser capaz de tomar uma decisão sobre isso Cores, materiais e acabamentos.

1. Armário de espelho de canto

O guarda-roupa de canto permite o uso adequado de espaços nem sempre otimizados de forma inteligente, moderna e funcional em casa. Este pode ser um guarda-roupa grande que segue as paredes faça um ângulomas também um móvel que pode ser colocado Posição angular direita.

Se o guarda-roupa de canto tiver uma superfície espelhadaO efeito poderia ser mais interessante. Não apenas faremos uso de um espaço geralmente negligenciado e subutilizado, mas Você pode mudar a face da sala, torná-la mais clara e, pelo menos visualmente, torná-la mais espaçosa.

Todas as portas podem ser invertidas ou você pode se limitar a uma ou duas seções, deixando as outras com um final diferente. Se optar por um roupeiro com portas de correr, o espaço será otimizado e otimizado ao máximocom uma abordagem moderna e prática.

2. Roupeiro Espelhado 4 Portas

Guarda-roupa de quatro portas Você nem sempre encontra espaço em todas as casas. É impressionante, mas sem dúvida se revela Muito confortável e espaçoso. Se você tem medo de que um guarda-roupa desse tipo feche demais o espaço e se torne visualmente excessivo e, em alguns aspectos, desproporcional ao tamanho da sala em que está localizado, você pode Escolha alguns truques simples e eficazes, que o tornarão mais leve e discreto.

Uma escolha muito válida é, sem dúvida, uma escolhaGuarda-roupa espelhado. Uma ou mais das quatro portas do nosso guarda-roupa podem ser invertidas e isso ajudará a espalhar a luz e elementos refletivos, como paredes e móveis, Vai dar a ilusão de muito mais espaçoAssim, o guarda-roupa não será algo excessivamente volumoso.

Outro truque eficaz é um truque Vá e coloque uma cômoda espelhada, ou alternativamente de cor clara, contra uma parede escura: Isso dará o equilíbrio certo e um contraste agradável à sala.

3. Armário Espelho com 2 Portas

Um pequeno guarda-roupa colocado, por exemplo, na entrada ou no quartoEle pode, se refletido, aumentar sua funcionalidade. Não apenas um guarda-roupa, por exemplo com duas portas, Pode ser conveniente guardar casacos, chapéus e outros itens para manter à mão antes de sair de casamas se for revertida, também pode atender a necessidade de Dê a si mesmo uma verificação final antes de sair.

Além disso, superfícies refletivas, como mencionado, ajudam Difunde a luz, natural ou não, e dá a ilusão de ambientes maiores, mais espaçosos e arejados. Algo que muitas vezes está em alta demanda nas entradas.

Os modelos mais adequados para a entrada ou corredor são modelos rasos, mas bastante longospara aproveitar o espaço vertical que muitas vezes tem pouco valor na casa.

4. Armário com espelho de entrada

Como vimos, um pequeno guarda-roupa espelhado no corredor pode ser especialmente prático. Poderia ser Guarda-roupa de uma portamais do que um guarda-roupa, mas Seria apreciado, se não pela sua capacidade, sem dúvida pela sua funcionalidade.

Sara 50% guarda-roupa e 50% espelho Responderá a várias necessidades, muitas vezes encontradas, logo à entrada. Colocar um móvel deste tipo, por exemplo, junto à porta da casa e completá-lo e fazê-lo com uma simples intervenção, mais efetivo É original.

5. Guarda-roupa espelhado do quarto

Um guarda-roupa fofo é uma presença quase indispensável no quarto. Escolher um guarda-roupa espelhado pode ser uma opção muito interessanteModerno e prático.

Roupeiro com design simples e contemporâneo Pode, graças às superfícies refletoras, tornar-se uniforme mais autêntico Eles são interessantes e dão um grande caráter e personalidade ao quarto.

Em uma sala com cores um pouco escuras E de uma única fonte de luz natural, como uma grande janela de um lado, Guarda-roupa espelhado pode vir a serExcelente solução por difusão da luz E dar sentido à composição elegância e requinteque pode ser ainda mais destacada colocando algumas belas plantas nas proximidades.

Galeria de ideias e fotos de guarda-roupa

Existem muitos modelos de guarda-roupa espelhado no mercado que podem satisfazer infinitas necessidades estéticas e funcionais. Para escolher a que melhor se adapta à sua casa, um processo muito simples pode ser começar a partir de uma pesquisa de imagens online, para orientar as suas escolhas. Dê uma olhada em nossa galeria.