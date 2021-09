Um SSD de 500 GB será expandido a um preço mais baixo em breve? – Multiplayer.it

Xbox Series X | s Eles podem terExpansão de memória SSD Mais uma vez cortando vindo, com um possível modelo de 500 GB, também da Seagate EA Menor preço, que foi detectado em alguns varejistas, o que obviamente não o torna muito confiável, embora possa ter acontecido.

De acordo com o site francês XboxSquad.fr, Revendedor Inlec. Ele apresentará, dentro da lista de preços, uma página dedicada a um obscuro Xbox Card da Série X | Tamanho S 500 GB, a um preço 125 EUR.



Suporta Xbox Series X | S em um cartão de expansão de memória fabricado pela Seagate

Embora a questão não esteja clara, parece ser uma nova expansão de memória semelhante à já existente no Xbox Series X | S da Seagate, mas com tamanho menor e preço menor.

Esta seria uma solução muito mais acessível do que o cartão atualmente disponível na 1 TB, é vendido por cerca de 220 euros, embora a diferença de preço nesta altura ainda possa valer a pena, considerando que é o dobro do espaço extra em oferta.

De acordo com a página da lista de preços, a expansão de memória da nova classe deve estar disponível no mercado a partir de 14 de novembro de 2021Mas obviamente estamos aguardando qualquer confirmação sobre o assunto, por ora ser considerado um boato menor.

Recentemente, vimos como os SSDs padrão funcionam no Xbox Series X | S com slot de expansão, mas usando o modelo já usado dentro do console e através do adaptador CFE, que pode abrir caminho Outros modelos Pode ser usado, e não a única opção oferecida pela Seagate.