Jogo grátis anunciado em 23 de setembro de 2021 – Nerd4.life

Em conjunto com o lançamento de jogos grátis hoje, Loja de jogos épicos Revelou, segundo a tradição, também o que será jogo grátis subordinar semana que vemDisponível a partir de 23 de setembro de 2021.

É um jogo, pelo menos por enquanto, mas ainda é muito divertido: fugitivos, a caixa de areia em uma prisão, onde devemos tentar planejar nossa fuga para a liberdade.

Publicado pela Team17 e desenvolvido pela Moldy Toof Studios, o título gerou uma verdadeira série, todas focadas no mesmo conceito.

Também possui um estilo gráfico específico para pixels e um plano amplo de cima, permitindo que você planeje adequadamente os movimentos a serem executados, The Escapists permite estudar diferentes planos de fuga E escolha entre as inúmeras possibilidades de que o jogador dispõe para realizar o projeto de fuga.

“Você está de volta à prisão e sua única chance é fazer um plano de fuga de todos os meios que puder. Depende de você como! Que tal um tumulto? Ou cavar um túnel bem sob as paredes da prisão? Ou até mesmo roubar o uniforme de um guarda para misturar-se com seus sequestradores? “

The Escapists é uma caixa de areia de prisão única com muitos itens para construir e coletar em uma fuga ousada para a liberdade. Você precisará ter muito cuidado ao cumprir sua pena e se preparar para quebrar as regras rígidas que serão impostas a você. Os guardas estão determinados a impedir qualquer tentativa de fuga, portanto, você precisará evitar comportamentos suspeitos durante um xingamento ou quando estiver trabalhando na prisão e seus roubos estiverem se escondendo.

Escape é a sua especialidade e você terá que provar suas habilidades em inúmeras prisões desafiadoras ao redor do mundo.

Para saber mais, recomendamos que você consulte nossa análise de The Escapists nessas páginas, onde o jogo recebeu uma boa classificação após seu lançamento, que ocorreu há mais de seis anos. Se você ainda não teve a chance de jogá-lo, esta é uma grande oportunidade e o aconselhamos a lembrar de voltar à Epic Games Store na próxima semana para fazer o download. Nesse ínterim, lembramos que os jogos gratuitos para 16 de setembro de 2021 estão disponíveis.