Anunciando a data de envio e a programação de jogos – Nerd4.life

Capcom Revele A programação está programada para ser exibida na Tokyo Game Show 2022que inclui muitos títulos conhecidos e possivelmente algumas surpresas que não serão anunciadas de antemão, então podemos esperar que esta seja uma lista parcial.

Estes são os jogos que estarão na TGS 2022 da Capcom:

Lutador de rua 6

Exoprimal

Monster Hunter Rise: Sunbreak

Vila Resident Evil

Coleção Legada Mega Man Battle Network

O programa online da Capcom será realizado no TGS 2022, ou a transmissão ao vivo dedicada da empresa no show, no 15 de setembro às 16h Italiano e dura cerca de 50 minutos. Dentro disso, Street Fighter 6 receberá um novo trailer, com mais explicações sobre o World Tour e Battle Hub, Exoprimal receberá atualizações sobre personagens e vários conteúdos do jogo enquanto Monster Hunter Rise: Sunbreak está focando na atualização do jogo 2 prevista para o final de setembro.

Conforme relatado anteriormente, Resident Evil Village estará na Gold Edition e mostrará os vários conteúdos da nova versão, bem como o primeiro teste do jogo no PlayStation VR 2. Não está excluído que mais títulos e anúncios surpresa possam aparecem, pelo que aguardamos qualquer esclarecimento a este respeito.