Mercedes: novo spoiler inferior e traseiro – Fórmula 1

A Mercedes continua sua firme crença no projeto W13. Na Bélgica, Brackley foi a equipe que apresentou grandes modificações em um único assento, indo além do simples ajuste do nível de carga das características da pista belga. Na verdade, as flechas prateadas estão equipadas com Uma caixa revisitada na seção de entrada do Canal Venturipor isso intervirá diretamente na parte inferior, que é uma área central da competitividade da Fórmula 1 contemporânea.

O departamento de engenharia de Brackley redesenhou a grade na seção de entrada dos canais Venturi. A barra externa tem uma corda reduzida e, portanto, tem uma ligeira curvatura para fora e Facilitando maior direcionamento do ar no duto venturi em direção ao difusor, buscando gerar uma carga maior. Para o mesmo propósito, os vários elementos centrais da própria grelha Venturi foram redesenhados para melhorar a indução de vórtices na parte inferior do corpo e a estrutura de vórtices como um todo.

Mais uma vez, a Mercedes tem uma abordagem de desenvolvimento diferente da concorrência. De fato, a parte inferior do casco representa a área onde a carga aerodinâmica é criada diretamente, mas ao mesmo tempo, o desenho das laterais ajusta o direcionamento dos fluxos para a parte traseira e a seção de saída do difusor, limitando assim o trabalho do fundo em si. McLaren, Williams e Aston Martin revolucionaram a filosofia das laterais em primeiro lugar, com hog pits limitando as capacidades dos chassis anteriores e arrasto do trem de pouso. Por outro lado, a Mercedes, apesar de ter de gerir uma carroçaria muito afunilada e particularmente limitada no processo de perfuração de botos, Continua a apostar no desenvolvimento do Fundo Sem se recusar a colocar os lados.

As hipóteses sobre a mesa são muitas. Não se pode excluir que a equipe de Brackley esteja considerando um carro radicalmente diferente na chave de 2023, dedicando grande parte de seus recursos a ele e evitando assim capotar o carro atual. No entanto, isso é igualmente razoável A equipe ainda acredita na noção de barrigas pontudasreforçado por orientações técnicas sobre a prancha e alterações nas seguintes regulamentações que reduzirão a sensibilidade aos botos, ajudando assim a equipe anglo-alemã a extrair o máximo potencial do conceito atual.

Enquanto se espera para ver qual direção técnica a equipe tomará no futuro próximo, as intervenções em outras áreas do veículo continuam sendo registradas. A conexão de transição entre os painéis e as tiras verticais dos painéis terminais na asa dianteira foi melhorada, em um esforço para reduzir o pico de pressão e suas perdas, bem como a qualidade do fluxo direcionado para a carroceria do carro. Na parte de trás, verifique Nova asa de carga útil baixa, diferente dos usados ​​até agora. A asa mantém o perfil principal reto, mas a aba superior foi modificada em corda e em queda. Em paralelo, as tiras verticais externas dos painéis de terminais foram redesenhadas e na nova especificação eles têm uma borda traseira reta e não são mais quebradas como antes.