Hogwarts Legacy incluirá uma missão exclusiva para PS5 e PS4 – Nerd4.life

Legado de Hogwarts conterá um MISSÃO EXCLUSIVA em mim PS5 E a PS4Este é um conteúdo disponível apenas para quem comprar o jogo no PlayStation: isso é revelado através dos detalhes da pré-venda disponíveis na PlayStation Store.

E assim, enquanto Phil Spencer diz que veremos menos exclusividades, a Sony continua a seguir uma estratégia bem estabelecida ao longo dos anos com seu tão esperado envolvimento com o Mundo Mágico. Complementos inacessíveis por proprietários Outras plataformas.

Claro, o acordo promocional entre a casa japonesa e a Warner Bros. Associado a Hogwarts Legacy é conhecido há muito tempo, o que não surpreende que tenha aparecido em mais de uma ocasião no PlayStation Blog com postagens feitas, por exemplo, para destacar os prós e contras do jogo. em mim PlayStation 5.



Hogwarts Legacy, PlayStation Editions Pré-encomendas

No momento, os detalhes desta missão exclusiva ainda não são conhecidos, mas foi determinado nas redes sociais que não tem nada a ver com Reservas Este é um conteúdo específico para as versões PS5 e PS4.

Enquanto espera por mais informações, confira nosso trailer especial de Hogwarts Legacy, Sebastian Sallow e Dark Arts na Gamescom 2022.