iPhone 13, o preço está caindo cada vez mais: um desconto como nunca antes

O momento que todos esperavam chegou. para fazer o que? Muito simples, compre iPhone 13 com o menor preço o último período. Uma oportunidade única disponibilizada pela Amazon: a partir de hoje, de fato, a encontramos em Displays com um Um desconto excepcional de 17% O que você fez Poupe mais de 160€ no preço de tabela. Você também pode pagar em parcelas sem juros graças ao serviço oferecido diretamente pelo site de e-commerce. E as ofertas não param por aí: estão sempre disponíveis na Amazon Eu também faço promoção O novo iPhone 14. Neste caso, o desconto um pouco menos (14%), mas é sempre o mínimo histórico. O que você pede mais?





Os dois smartphones dispensam muitas apresentações: são os melhores que o mercado tem para oferecer neste momento e estão equipados com as melhores tecnologias e componentes disponíveis no mercado. iPhone 13 tem mais um ano nas costas, mas ainda recebeu cópia atualizações Segurança e novas funcionalidades. Até a ficha técnica dos dois aparelhos compartilham alguns pontos, com o iPhone 14 se destacando no setor fotográfico, graças às novas câmeras que garantem desempenho superior em fotos no escuro. Se você está esperando o momento certo para isso compra de iPhoneChegou hoje.





iPhone 13: ficha técnica

Vamos nos concentrar rapidamente em Recursos do iPhone 13 e iPhone 14.





EU’iphone 13Mesmo após um ano no mercado, ainda é um dispositivo muito confiável com uma vida útil mínima de 5 a 6 anos com desempenho máximo. A segurança de receber atualizações e patches de segurança é um benefício adicional que poucas empresas oferecem. É um dispositivo muito confiável, com um Tela Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas Isso garante contrastes muito fortes. O motor “pulsante” da “máquina” é Processador A15 Bionic. Garantia do setor fotográfico: Câmeras traseiras duplas de 12MP Colocada na diagonal, a câmera frontal foi projetada especificamente para selfies.

EU’iphone 14 O caminho que você segue segue o modelo anterior. A Apple interveio em aspectos individuais para tornar o smartphone mais performático. A tela é sempre um arquivo Super Retina XDR de 6,1 polegadas com tecnologia True Tone que adapta o brilho de acordo com a luz externa. A maior parte dos negócios centrou-se no setor fotográfico. No fundo há sempre um arquivo Sensor duplo de 12MP, mas as câmeras foram completamente renovadas para melhorar a qualidade das fotos noturnas e agora estão duas vezes mais brilhantes do que antes. Outra novidade do lado do software: a atualização para o iOS 16 trouxe mais liberdade na personalização da tela de bloqueio. Melhorias também na frente de autonomia: agora chegamos ao final do dia sem muitos problemas.

iPhone 13 e iPhone 14 em oferta na Amazon: preço e desconto

Super promo na amazon vs iPhone 13 e iPhone 14, dois dos melhores smartphones disponíveis no mercado. Como bem sabemos, já é difícil encontrar Displays E quando você encontrá-los em Baixa histórica Com um desconto que lhe permite poupar algumas centenas de euros, deverá aproveitá-lo desde já. Vamos em ordem.





EU’iphone 13 mostrado com um 17% de desconto a 777 euros, que é o menor nível registrado no último período. Excelente preço e todas as garantias oferecidas pela Amazon, incluindo devolução gratuita até 30 dias após a compra. Há também uma escolha Adiamento do pagamento em 12 prestações de 64,75€ sem juros. Disponibilidade imediata com previsão de entrega em 2 dias.

Gastando mais cem euros, pode comprariphone 14. O smartphone premium da Apple é oferecido para O preço de 887 euroscom um 14% de desconto em comparação com o preço de tabela. Poupança líquida de pouco mais de 150€. Também neste caso existe a possibilidade de parcelar sem juros: 12 prestações de 73,92€. A entrega é esperada em um curto espaço de tempo e é gerenciada diretamente pela Amazon. Duas ofertas para pegar dois dos nossos dispositivos mais amados e procurados.





