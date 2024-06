Como ocultar fotos no seu smartphone: só você poderá vê-las e usá-las

Você tem fotos ultrassecretas em seu smartphone e deseja ocultá-las? Faça isso, só você pode ver e usar.

Se você estiver Amantes da fotografia, Claro que existe A galeria do seu smartphone será um tesouro Tudo para descobrir. Acima de tudo, é graças aos mais recentes desenvolvimentos no mundo da tecnologia, que permitem utilizar um simples smartphone – não necessariamente de topo – para poder Obtenha fotos quase perfeitas E eles não têm nada a invejar das câmeras profissionais.

No entanto, ao mesmo tempo, você ainda pode mantê-los dentro da sua galeria Até algumas fotos ultrassecretas E você não quer acabar nas mãos de outras pessoas. O que você faz nesses casos? Você precisa excluir tudo ou armazená-lo em outro programa oculto? Obviamente não. Na verdade, há um truque que vamos lhe contar que permitirá que você faça exatamente isso ocultar fotos Para torná-lo visível e utilizável apenas para você. Aqui está o que você precisa fazer.

Fotos de smartphones: como ocultá-las, guia

Se você está cansado de ter que Tenha sempre cuidado quando outra pessoa pegar seu smartphone E dê uma olhada na galeria de fotos, este guia será muito útil para você. Seguindo estes passos rápidos, na verdade, você terá a possibilidade de fazer exatamente isso Esconda todos esses itens ultrassecretos Que você deseja permanecer pessoal. Para que você seja o único que possa abri-lo e utilizá-lo se precisar.

Você deve primeiro abrir o aplicativo Fotos, onde encontrará todas as fotos e vídeos que gravou, capturou ou salvou ao longo do tempo. Neste ponto, abra o item multimídia de seu interesse e depois Clique nos três pontos Canto superior direito. Então escolha Ocultar o item Ao fazer isso, uma nova pasta oculta será criada no mesmo aplicativo.

Que você pode encontrar voltando para a tela inicial e Rolar para baixo, logo acima de Excluídos recentemente. Porém, fazendo desta forma, para todos os demais, bastará ir até o final do aplicativo para ver esta pasta. Você pode resolver esse problema voltando à página inicial do seu iPhone e abrindo o Configurações E vá até as fotos.

Aqui você encontrará o emprego perfeito, ou seja Mostrar álbum oculto. Desative e pronto, essas fotos desaparecerão para sempre. Ou pelo menos, até decidir voltar às configurações, reativar tudo e assim ter a pasta oculta à sua disposição.