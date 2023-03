Esta é a carta oficial da Ucrânia à Sony, Microsoft e Valve para proibir o jogo – Multiplayer.it

Há algumas semanas, contamos sobre as polêmicas declarações do ministro ucraniano Aleksandr Bornyuk, que pediu à Sony, Microsoft e Valve que banissem Atomic Heart, jogo desenvolvido pelo estúdio russo Mundfish, de suas lojas, em sua opinião. Culpado de apoiar a invasão da Ucrânia. Tais declarações agora se tornaram uma Aplicação concreta e formalcomo parece de carta O vice-primeiro-ministro Mykhailo Fedorov o compartilhou no Twitter e o enviou a Jim Ryan, CEO da Sony, Brad Smith, chefe da Microsoft e Gabe Newell, da Valve.

A carta, cujo trecho você pode ler abaixo, indica que os lucros do Atomic Heart podem fazer exatamente isso. Financiar a Rússia e, portanto, a invasão da Ucrânia. Fedorov também afirma que o jogo contém símbolos soviéticos e promove o regime comunista. Também é notado que os desenvolvedores do estúdio nunca se posicionaram contra o regime de Putin e a guerra na Ucrânia, e instaram a Sony, Microsoft e Valve a protestar contra esta guerra banindo Atomic Heart de suas lojas.

“Temos sérias preocupações sobre o jogo ‘Atomic Heart’, lançado nas plataformas Sony PlayStation/Microsoft Xbox/Steam em 21 de fevereiro de 2023.”

“De acordo com as informações que temos, o referido jogo é desenvolvido pelo estúdio russo Mundfish. Como a Mundifish é administrada e tem escritórios na Rússia, existe o risco potencial de que o dinheiro arrecadado com as vendas seja desviado para o orçamento e, portanto, a Rússia será usado para financiar a guerra na Ucrânia. E há um ponto Outra coisa que devo destacar é que trabalhar com entidades russas não está de acordo com a política de sanções em países democráticos livres. Outro problema com o jogo “Atomic Heart” é um objetivo um. O governo da Ucrânia tem sérias preocupações porque viola completamente a legislação ucraniana. O jogo em si Promove o sistema comunista e símbolos soviéticos. “

“Acho que a Sony/Microsoft/Valve não quer ser vista como uma plataforma de apoio ao comunismo, mesmo em uma forma tão futurista. A história da Rússia soviética e suas invasões imperialistas em outros países independentes mataram centenas de milhares de civis. Não só agora na Ucrânia, mas também na Moldávia e na Geórgia, é uma questão retórica se vale a pena promover símbolos cobertos de sangue.

Com o exposto acima, instamos a Sony/Microsoft/Valve a fazê-lo Proibição da venda de versões digitais Este jogo via Sony PlayStation / Microsoft Xbox / Steam. “Também gostaria de observar que os desenvolvedores não expressaram publicamente sua atitude em relação ao regime de Putin e à sangrenta guerra que a Rússia está travando contra a Ucrânia. Agora, mais do que nunca, líderes e empresas de todo o mundo devem se unir para protestar contra a invasão russa e parar de financiar a guerra de qualquer maneira que puderem. Também útil.”