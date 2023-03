Toyota Aygo X Undercover está mais moderno

Apenas 1000 – o Toyota Aygo X Tornou-se ainda mais elegante graças à edição especial criada pelo designer japonês Jun Takahashi. ele é chamado Toyota Aygo X disfarçado (nas imagens, da marca criada por Takahashi) e foi apresentada no desfile de moda Undercover Fall 2023 na Paris Fashion Week. Será feito em 1000 unidades estômago para mercado italiano.

O que muda – o Toyota Aygo X disfarçado Possui personalização estética que vê a carroceria cinza com acabamento em dois tons, desenvolvida pela Toyota, e inserções Coral Red para as rodas de liga leve de 18 polegadas e para os perfis inferiores do para-choque dianteiro e saias laterais. O interior apresenta assentos com a marca, tapetes com padrão de monograma e decalques no teto exibindo o logotipo Chaos/Balance.

Você pode reservar online – As primeiras 250 unidades de Toyota Aygo X disfarçado Com destino à Itália, ele pode ser encomendado em Toyota.it de 13 de março a 30 de abril. Os clientes, pagando um depósito reembolsável de € 200, têm a vantagem de estar entre os primeiros a dirigir o Aygo X Undercover.

A tecnologia não muda – Características técnicas de Toyota Aygo X disfarçadoque é alimentado pelo motor a gasolina 1.0 de 3 cilindros naturalmente aspirado que desenvolve 72 cavalos de potência.

