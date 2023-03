PlayStation Plus, Meet Your Maker estará disponível desde o primeiro dia para assinantes – Multiplayer.it

Sony anunciou que PlayStation Plus vai ver a chegada Conheça seu criador para PS5 e PS4 no catálogo desde então Primeiro diaPróximo dia 4 de abril: O título desenvolvido pela Behavior será um dos jogos de abril de 2023 para assinantes.

A data de lançamento do Meet Your Maker foi revelada no The Game Awards 2022, mas ninguém imaginava que os criadores do Meet Your Maker iriam Morreu em plena luz do dia Assinou um acordo com a casa japonesa para iniciar o jogo diretamente PS Plus.

Sob a liderança do guardião da Quimera, “um experimento vivo criado como último recurso para salvar a vida na Terra”, teremos a tarefa de construir e fortificar uma fortaleza para impedir que intrusos a acessem e obtenham genes. os materiais que contém.

Porém, ao mesmo tempo teremos que visitar as fortalezas criadas por outros usuários e tentar superar suas armadilhas para atingir o mesmo objetivo e obter recursos úteis para melhorar ainda mais nossa criação.

As seções de ação de Meet Your Maker acontecem a partir de uma perspectiva em primeira pessoa e oferecem uma experiência desafiadora e louca, onde teremos que usar nossas habilidades e recursos para evitar armadilhas e alcançar o objetivo desejado.