Jogos gratuitos anunciados em setembro de 2022, também há Assassin’s Creed Origins – Nerd4.life

Amazon anunciou o que jogos grátis que será dado a Setembro de 2022 ai Assine o Prime GamingEle também confirmou o vazamento desta manhã, que provou ser muito preciso. Aqui está a lista:



Prime Gaming, jogos de setembro de 2022

Além dos jogos, a Amazon revelou que a Ubisoft também oferecerá vários conteúdos para download para Skull and Bones, Rainbow Six Siege e Assassin’s Creed Valhalla. Também haverá conteúdo gratuito para Destiny 2, Valorant, Call of Duty, New World, Two Point Hospital, Apex Legends, FIFA 22 e muito mais.

notícias originais

Eles desistem antes do tempo, em um um vazamentoO que eu deveria ser? jogos grátis para setembro de 2022 subscrever Jogos Amazon Primeincluído no Amazon Prime, que também inclui jogos de importância enfática como Assassin’s Creed Origins.

lá existir Alguns dos grandes jogos gratuitos que chegam em setembro de 2022 para o Amazon Prime Gaming são ótimos, pelo menos com base no vazamento em questão:

Este ainda não é um anúncio oficial, então não há certeza absoluta sobre a chegada desses jogos, mas o vazamento vem do Dealabs e, em particular, do usuário regular Billbil-kun, que ainda não perdeu quase nenhuma chance, então sentimos como se fosse definitivamente um conselho. confiável.

São jogos de grande valor em comparação com o que é frequentemente visto no catálogo Amazon Prime Gaming, que no entanto vem melhorando claramente há algum tempo. Lembre-se, o Amazon Prime Gaming de agosto de 2022 inclui StarCraft: Remastered, Zak McKracken, Alien Mindbenders, ScourgeBringer e muito mais, com o anúncio oficial dos seguintes jogos chegando em breve.