A data de lançamento pode ter sido revelada graças a uma pista na apresentação – Nerd4.life

Ele pode ter descoberto alguns jogadores muito dedicados Data de saída A partir de campo estelar. Aparentemente, o RPG de ficção científica da Bethesda pode chegar ao Xbox Series X | S e PC 23 de março de 2023.

Como você certamente sabe, a Bethesda em maio adiou a data de lançamento de Starfield, que estava agendada anteriormente para 11 de novembro de 2022. A nova janela de lançamento está marcada para primeiro semestre do ano que vemNo entanto, no momento, uma data específica ainda não foi definida.

No entanto, de acordo com uma teoria, no trailer de Starfield exibido no Xbox & Bethesda Showcase em junho de 2022, idéia O que poderia indicar a data de lançamento, esperançosamente final, do jogo.

Como o YouTuber LoneVaultWanderer observou no dia seguinte à apresentação da Microsoft, havia detalhes interessantes na filmagem, representados pelo número de série da nave espacial do herói, “SV 821393”que é a mesma patente dos EUA para a primeira máquina voadora dos irmãos Wright.

O ovo de Páscoa está de volta aos holofotes graças a uma teoria que circula nos dias de hoje no Reddit. Conforme observado por Balrog229, a patente dos irmãos Wright foi depositada em 23 de março de 1903. Assim, a invenção foi patenteada 23 de março de 2023 Esta pode ser a data perfeita para Starfield, já que no primeiro semestre do ano marca o 120º aniversário do patenteamento da primeira máquina voadora. Não só isso, o editor também observa que “23/3/23 é muito a história de Todd Howard”, tomando The Elder Scrolls Skyrim 11/11/11 como exemplo.

Sendo apenas uma teoria, que pode, portanto, revelar-se completamente errada, sugerimos que você tome essa data com cautela, aguardando as notícias oficiais da Bethesda e da Microsoft.