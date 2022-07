A Nikon vai parar de fabricar câmeras SLR?

baixar jogador

Vários jornais italianos e internacionais informaram na quarta-feira que a popular marca japonesa de câmeras Nikon deixará de produzir câmeras reflex de lente única, aquelas que por décadas tornaram a empresa líder em fotografia profissional e além. notícia Enviado por um jornal japonês respeitável Nikkimas depois de algumas horas a Nikon lançou Negação precipitadaAssim, a empresa “continua a produzir, vender e fazer a manutenção de câmeras digitais SLR”. Uma frase que não contém garantias sobre o desenvolvimento de novos modelos e, portanto, pode significar literalmente que a empresa só produzirá e venderá modelos antigos.

Não está claro o que acontecerá, mas as razões pelas quais a Nikon poderia ter feito ou gostaria de fazer tal escolha existem e não são negligenciadas. Um desses fatores é a proliferação de modelos de câmeras sem espelho, ou seja, sem o espelho interno que aparece na visão reflexa da câmera do que é emoldurado pela lente. Eles têm um chassi mais prático, mais leve e agora dão resultados semelhantes aos das câmeras reflex, pelo menos do que as câmeras não topo de linha, mas a Nikon nunca conseguiu se firmar nesse segmento como outras empresas.

Outro motivo, e talvez o mais inevitável, é a forte redução do número de câmeras devido ao uso agora generalizado de smartphones com câmeras cada vez mais sofisticadas.

A Nikon começou a produzir câmeras após a Segunda Guerra Mundial e em 1959 lançou a Nikon F, que não foi a primeira câmera SLR da história, mas foi considerada a mais avançada e inovadora. A primeira câmera SLR digital da Nikon chegou décadas depois, em 1999: Comparadas às câmeras de filme, as câmeras digitais eram mais fáceis de produzir e a Nikon conseguiu interceptar o potencial dessa tecnologia, tanto que os modelos digitais da Nikon tiveram uma proliferação massiva no início dos anos 2000 . Atualmente, a empresa compartilha uma grande parte do mercado DSLR com a Canon.

Em 2009, a Olympus lançou a EP-1, a primeira câmera digital mirrorless da história. As câmeras mirrorless não possuem espelho como as câmeras reflex: a imagem é coletada pela lente e exibida diretamente na tela, e sem o espelho também no visor, que pode ser óptico ou eletrônico. Isso reduz o tamanho da câmera e as velocidades do obturador e aumenta a precisão e a durabilidade.

Na transição de SLR para Mirrorless, a Nikon não foi tão rápida quanto com a transição para o digital e era esperada por marcas como a Sony. Nikki Ele explica que a razão pela qual a Nikon estava atrasada é que as câmeras sem espelho precisavam de um adaptador para ser compatível com as lentes que a Nikon vendia para SLRs até aquele momento – a empresa temia que a mudança não fosse apreciada pelos consumidores. Por esse motivo, ele atrasou o investimento nessa nova tecnologia.

Recentemente, juntou-se a isso uma crise geral no mercado de fotografia não profissional devido à proliferação de smartphones com câmeras cada vez mais sofisticadas. Os telefones substituíram efetivamente as câmeras digitais compactas, produtos que no início dos anos 2000 representavam cerca de 80% do valor do setor. Mas isso não é tudo: com a proliferação das redes sociais, a qualidade das fotos tornou-se menos importante na percepção do público do que a capacidade de postar fotos instantaneamente.

Nos últimos anos, a Nikon estreitou seu catálogo básico, concentrando-se no mercado de produtos para profissionais e entusiastas. Mas ele ainda sofreu perdas significativas: em 2019, teve que fechar duas fábricas no Japão e demitir funcionários em filiais estrangeiras, e em 2020 fechou o ano fiscal negativamente.

2020 também foi o ano em que as vendas de câmeras sem espelho superaram as das SLRs, com a Nikon apresentando seu mais novo modelo SLR, o D6, se o que você está dizendo Nikki Isso mesmo, será o último de sua história.