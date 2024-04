Descongele o freezer sem estresse, Benedetta Rossi faz assim: Dica do Chef

Descongelar o freezer não será mais um problema. Aqui está o método recomendado pelo querido chef italiano.

Descongelar freezer No entanto, não é uma das coisas mais divertidas que você pode fazer Isso deve ser feito regularmente, Caso contrário, corre o risco de não funcionar bem. Na verdade, precisamos descongelá-lo porque estamos constantemente abrindo e fechando a porta. É por isso que se forma geada! Quanto mais espessa a geada que se forma, menos eficiente é o congelador Porque para manter a temperatura interna constante consumirá mais energia elétrica.

Obviamente, antes de descongelar o freezer, é necessário retirar todos os alimentos ou eles serão jogados fora. Lembre-se também de consumi-lo e não guardá-lo novamente na geladeira. Mas como pode ser dissolvido? Fique a vontade Segredos Revelado pelo chef mais popular da Itália: Benedita Parodi.

Descongelar: aqui estão as dicas de Benedetta Rossi

Depois de nos certificarmos de que todos os alimentos de dentro foram retirados, podemos iniciar este processo. Benedetta oferece mais de um em seu blog. Mas vamos ver em detalhes.

a O primeiro método Para descongelar rapidamente, é usar Utensílios de água quente. Começamos por colocar recipientes de água quente no seu interior. Dependendo do tamanho do seu freezer, levará cerca de 15 a 20 minutos para que ele comece a descongelar. Lembre-se de colocar alguns panos embaixo do freezer para absorver as gotas de água que possam cair. Depois de descongelado, lave e deixe secar.

O segundo método é usar um Colher de plástico anti-gelo Para separá-lo das paredes. É quase a mesma colher usada para raspar a neve das janelas dos carros! Para utilizá-lo é preciso ter cuidado, pois se não tomarmos cuidado corremos o risco de danificar o freezer. Você quer começar pelas bordas externas sem aplicar muita pressão, tentando fazer o gelo explodir à medida que avança.

Porém, se não houver muito gelo nas paredes do freezer, você pode usar um método rápido e fácil a Um pano umedecido em água quente. Até mais de um, na verdade! Basta molhar o pano em água quente, torcer suavemente e depois passar sobre os depósitos de neve ou deixá-lo ali por um tempo até que o gelo derreta.

Finalmente, aqui está uma maneira de evitar o descongelamento do freezer. Você deve comprar um que contenha uma determinada tecnologia chamada… “Sem geada”. Essa tecnologia contém um sistema de circulação de ar que transporta a umidade para fora do freezer, coletando-a em um recipiente especial denominado coletor evaporativo. Isto evita a formação de gelo.