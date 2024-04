Colecionadores pagam cerca de 180 mil euros por este telemóvel antigo

Se tiver sorte, você tem um em casa, talvez numa caixa no sótão e escondido em uma gaveta. Se você encontrar isso Celular antigo Eu sei que os colecionadores estão dispostos a pagar Aproximadamente 180.000 euros Para ser tão.

Vamos falar sobreiPhone 2G Ele ainda está em seu país Embalagem original. Mas vamos em ordem.

iPhone e Samsung são as marcas de telefones celulares mais utilizadas na Itália hoje, mas nem sempre foi assim. Uma vez, Nokia Foi pioneiro no mercado de telefonia móvel e ficou conhecido do grande público pelo design inovador, funcionalidades e – como não esquecer – jogos que nos mantiveram entretidos por longas horas e pela lendária durabilidade dos aparelhos.

O modelo mais famoso, capaz de entrar para a história, é o famoso modelo Nokia 3310Que hoje pode valer até 200 euros.

Para quem comprou naquela época Ericsson T28Este modelo também pode ser um investimento lucrativo. Os colecionadores o veem como uma peça especial de tecnologia e muitos desejam adicioná-lo às suas coleções.

o Nokia E90lançado em 2007, tinha funcionalidades que antecipavam os smartphones modernos e hoje continua a ser um modelo procurado por conhecedores e colecionadores, dispostos a pagar até 500 euros por ele.

Mas a verdadeira sorte é de quem se lançou imediatamente e pegou a onda dos smartphones da época. O iPhone 2G é muito procurado por colecionadores, Se usado mas em condições de funcionamento, pode valer cerca de 1.000€.

Porém, um iPhone 2G, ainda na embalagem original, pode ter um valor bem superior. Estas raridades foram vendidas em hasta pública pelo valor máximo de Mais de 170.000 eurosEste é um número que pode continuar a aumentar ao longo do tempo.

O iPhone 2G foi vendido por cerca de 180 mil euros

No mês passado, um iPhone 2g foi vendido por US$ 130.027,20, ou 121.189,25 euros. Este é o terceiro leilão do modelo de celular realizado pela LCG Auctions, um mercado americano especializado em itens colecionáveis ​​da cultura pop das décadas de 1970, 1980 e 1990.

No entanto, este não é um recorde absoluto. O valor máximo do leilão foi excedido em julho passado: OK 177.000 euros (US$ 190 mil +) para iPhone 2G na embalagem original. Outro leilão, em outubro passado, fechou em “apenas” US$ 133 mil (ou seja, aproximadamente US$ 133 mil). 124.000 euros).

Todos os três exemplares foram vendidos 4 GB de memória. Na verdade, os iPhones 2G e 4GB estão sendo vendidos a um preço recorde, já que há menos deles no mundo.

Naquela época, em 2007, a Apple lançou seu iPhone com duas versões de memória: 4 ou 8 GB. Os iPhones de 4GB não foram apreciados pelos utilizadores, que preferiram obter 8GB de memória por cem euros, o dobro.



Isso explica o preço incrível que os iPhones 2G e 4GB podem atingir quando vão a leilão.



Encontrar um dos primeiros iPhones a chegar ao mercado, ainda lacrado em sua caixa original, 17 anos depois, é um acontecimento muito raro.