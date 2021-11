Elden Ring, beta funciona melhor no PS5 ou Xbox Series X? Aqui está a comparação do vídeo – Nerd4.life

beta anel elden Funciona melhor PS5 NS Xbox Xbox X? ElAnalistaDeBits tornado tradicional Comparação de vídeo Para determinar as diferenças entre as duas versões, e também analisar o jogo no Xbox Series S.

Bem, por enquanto, a versão beta do Elden Ring (que testamos) parece ter uma melhor otimização PlayStation 5, com uma taxa de quadros um pouco mais estável do que o console da Microsoft, mas desempenho geralmente inconsistente em ambos os lados.

Mas vamos entrar em detalhes: inclui todas as versões de próxima geração do título desenvolvido pela From Software Dois modos para gráficosUm é 4K (1440p no Xbox Series S) e apresenta sombras de alta qualidade, e o outro usa resolução dinâmica (principalmente 1620p, 1040p no Xbox Series S) para atingir um alvo de 60fps.

o Taxa de quadros desbloqueada Infelizmente, isso cria uma falta geral de consistência do framework, mas imaginamos que esse aspecto da experiência será muito melhorado até o lançamento do jogo, agendado para 25 de fevereiro de 2022.

No PS5, os tempos de carregamento são mais rápidos e as sombras à distância parecem mais pronunciadas, enquanto o Xbox Series S usa recursos de qualidade inferior e nunca passa de 45 quadros por segundo, mesmo no modo de desempenho.